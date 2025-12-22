TuS Xanten und der FC Hollywood

Doch bereits der Start lief nicht so wie erhofft. Nach fünf Spieltagen hatte der TuS bereits drei Niederlagen kassiert, stand mit nur vier Punkten und einem negativen Torverhältnis auf Platz 16 der Tabelle – alles andere als der erwartete Auftakt. Immerhin schien sich die Mannschaft dann aber doch zu fangen, landete gegen das zu dem Zeitpunkt abgeschlagene Team von Viktoria Goch II den zweiten Saisonsieg mit 2:1. „Das ist wohl die klassische Definition eines Arbeitssieges“, sagte seinerzeit Innenverteidiger Jesse Sticklat.

Rauswurf von Marcel Zalewski

Mit dieser Aussage skizzierte er damals unwissentlich auch, was in den restlichen Partien bis zur Winterpause im Fokus stand: Viel Arbeit auf dem Platz. Sicherlich zählten auch in der Vorsaison Kampfgeist und Einsatzwille zu Tugenden des TuS Xanten, aber es gab auch spielerische Qualitäten, angefangen von cleverem Passspiel über geschickte Verlagerungen und viele richtige Entscheidungen – wann zum Beispiel Tempo angezogen werden muss, wann Flügelwechsel angebracht sind, wann gepresst werden sollte – in der Biologie würde man vielleicht von einem „harmonischen Schwarmverhalten“ sprechen. Das war aber zu großen Teilen in der Hinrunde nicht mehr zu sehen, das Spielerische war gänzlich der Arbeit auf dem Platz gewichen.

Hinzu kam dann noch ein wenig Hollywood: Zunächst die Geschichte auf dem Weihnachtsmarkt, dann die mit der Entlassung von Trainer Marcel Zalewski. Ereignisse, die alles andere als Ruhe in eine Mannschaft oder das Umfeld bringen. Das war auch bei dem einen oder anderen Spieler deutlich zu merken, denn völlig zurecht monierte Kapitän Gerrit Jenowsky nach der zweiten 1:6-Niederlage in Folge Anfang Dezember in Veen: „Bei einigen von uns fehlt es im Moment am Willen.“

Dies nur an der Trainerentlassung festzumachen, wäre zu simpel und auch falsch. Denn als bestes Beispiel darf da Jenowsky selbst herhalten, der eigener Aussage nach mit dem Trainer „gut klar kam“, ungeachtet dessen sich dennoch auch nach der Entlassung von Zalewski als absolutes Vorbild auf dem Platz präsentierte, was Engagement und Willen angeht.

Immerhin gibt es aktuelle einige Hinweise, dass sich der TuS nicht weiter zu einem kleinen „TuS Hollywood“ entwickelt. Den ersten lieferte die Mannschaft im letzten Spiel vor der Winterpause, wo die Erwartungshaltung wohl vieler Zuschauer nach zwei 1:6-Pleiten und einem durch Verletzungen und Sperren nur dünnen Kader nicht hoch waren. Gegen den Tabellendritten Twisteden erarbeitete sich der TuS dennoch ein 0:0 und war dem Sieg deutlich näher als der Gast. „Wir haben als Mannschaft wieder zusammengehalten“, freute sich Jenowsky. Seiner Ansicht, dass „wir noch ein, zwei Spieler benötigen, die eine gute Eins-gegen-Eins-Mentalität besitzen, vielleicht einen Knipser und noch einen Innenverteidiger“, ist nur zuzustimmen.

Noch vor Weihnachten soll neuer Trainer da sein

So darf man definitiv festhalten, dass seitens der TuS-Verantwortlichen alles dafür getan wurde, möglichst in jeder Situation Ruhe zu bewahren. Es wurden Entscheidungen gefällt, diese wurden leise und sachlich kommuniziert – für Hollywood wurde von anderen gesorgt. Noch vor Weihnachten will Frank Ingendahl den neuen Trainer präsentieren.