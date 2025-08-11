TuS Xanten und Borussia Veen setzen die Generalprobe in den Sand

Die Ergebnis-Achterbahnfahrt des Bezirksligisten TuS Xanten hat sich fortgesetzt. In den vergangenen Wochen wechselten sich Siege und Niederlagen in schöner Regelmäßigkeit ab. Nach dem ärgerlichen 1:2 gegen den A-Ligisten SV Menzelen und dem überraschenden Erfolg gegen Oberligist 1. FC Kleve kassierte das Team nun eine 1:3 (1:1)-Niederlage beim Bezirksligisten Sportfreunde Niederwenigern II.
TuS-Coach Marcel Zalewski ist bekannt dafür, Test-Ergebnisse nicht überzubewerten, dennoch wurmte ihn so einiges. Und er konnte noch die eine oder andere wichtige Erkenntnis vor dem Ligastart am kommenden Wochenende gegen Alemannia Pfalzdorf sammeln. „Wir haben dieses Mal gegen ein Team gespielt, gegen das wir auch in der Liga treffen könnten. Ich muss sagen, dass der Gegner es besser gemacht und auch verdient gewonnen hat“, sagte der Coach. Seine Spieler hätten einen insgesamt müden Eindruck gemacht, „was aber kein Alibi sein soll“, betonte Zalewski.
Die Partie begann zunächst mit einem Erfolgserlebnis für den jungen Neuzugang Jonah Shao, der in der vierten Minute das 1:0 für die Xantener erzielte. Das 2:0 hatten die Gäste danach sprichwörtlich auf dem Fuß, doch erfolgreich waren sie letztlich nicht mehr. Stattdessen machten die gastgebenden Sportfreunde fortan den besseren Eindruck. Besonders über die rechte Außenbahn sorgten sie immer wieder für Tempo. Die Xantener konnten aufgerissene Lücken nicht schnell genug zumachen. Zwei der drei Gegentreffer (39., 70., 86.) wurden auch über rechts eingeleitet. „In der zweiten Halbzeit waren wir fast immer einen Schritt zu spät. Jeder Ballgewinn war kurze Zeit später ein Ballverlust. Der Gegner hat den Test viel ernster genommen“, sagte Zalewski, der sich über die Niederlage ärgerte.
Für ihn und sein Team sei der Bezirksliga-Start am kommenden Sonntag, 17. August, um 15.30 Uhr bei Alemannia Pfalzdorf aber viel wichtiger. „Und dann wird die Motivation auch ganz anders sein“, so der TuS-Coach.
Der Bezirksliga-Konkurrent Borussia Veen nutzte den Sonntag ebenfalls für seine Generalprobe. Das Team von Trainer Alexander Wisniewski trat bei der SV 08/29 Friedrichsfeld an, die ebenfalls in der Bezirksliga spielt. Mit einer 0:3 (0:1)-Niederlage kehrten die Veener zurück, obwohl sie durchaus mehrere gute Chancen verbucht hatten. Der Gastgeber ging kurz vor der Pause per Elfmeter in Führung (38.) und legte in der zweiten Halbzeit noch zwei weitere Treffer nach Veener Abwehrfehlern (71., 77.) nach. Wisniewski war hin- und hergerissen. „Einerseits bin ich mit dem Spielerischen zufrieden, andererseits war unsere Effektivität wieder nicht gut. Daran müssen wir zwingend arbeiten“, sagte der Coach. Er und sein Team hoffen nun auf einen erfolgeichen Bezirksliga-Start am kommenden Sonntag. Um 15 Uhr wird der TSV Weeze zu Gast sein.
Weitere Testspielergebnisse: ETuS Bissingheim - TuS Asterlagen 0:5 (0:2), TSV Krefeld-Bockum - FC Neukirchen-Vluyn 3:3 (3:3 (0:2).