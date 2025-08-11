Beim TuS Xanten lief noch nicht alles rund. – Foto: Pascal Derks

TuS Xanten und Borussia Veen setzen die Generalprobe in den Sand Das Auf und Ab in der Vorbereitung geht beim Bezirksligisten weiter. Nach dem Coup gegen den 1. FC Kleve hat das Team beim Testabschluss einen Dämpfer gegen die Sportfreunde Niederwenigern II kassiert. Doch was bedeutet das für den Ligastart gegen Alemann

Die Ergebnis-Achterbahnfahrt des Bezirksligisten TuS Xanten hat sich fortgesetzt. In den vergangenen Wochen wechselten sich Siege und Niederlagen in schöner Regelmäßigkeit ab. Nach dem ärgerlichen 1:2 gegen den A-Ligisten SV Menzelen und dem überraschenden Erfolg gegen Oberligist 1. FC Kleve kassierte das Team nun eine 1:3 (1:1)-Niederlage beim Bezirksligisten Sportfreunde Niederwenigern II.

Gestern, 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld SV Friedrich Borussia Veen Veen 3 0 Abpfiff TuS-Coach Marcel Zalewski ist bekannt dafür, Test-Ergebnisse nicht überzubewerten, dennoch wurmte ihn so einiges. Und er konnte noch die eine oder andere wichtige Erkenntnis vor dem Ligastart am kommenden Wochenende gegen Alemannia Pfalzdorf sammeln. „Wir haben dieses Mal gegen ein Team gespielt, gegen das wir auch in der Liga treffen könnten. Ich muss sagen, dass der Gegner es besser gemacht und auch verdient gewonnen hat“, sagte der Coach. Seine Spieler hätten einen insgesamt müden Eindruck gemacht, „was aber kein Alibi sein soll“, betonte Zalewski.

Die Partie begann zunächst mit einem Erfolgserlebnis für den jungen Neuzugang Jonah Shao, der in der vierten Minute das 1:0 für die Xantener erzielte. Das 2:0 hatten die Gäste danach sprichwörtlich auf dem Fuß, doch erfolgreich waren sie letztlich nicht mehr. Stattdessen machten die gastgebenden Sportfreunde fortan den besseren Eindruck. Besonders über die rechte Außenbahn sorgten sie immer wieder für Tempo. Die Xantener konnten aufgerissene Lücken nicht schnell genug zumachen. Zwei der drei Gegentreffer (39., 70., 86.) wurden auch über rechts eingeleitet. „In der zweiten Halbzeit waren wir fast immer einen Schritt zu spät. Jeder Ballgewinn war kurze Zeit später ein Ballverlust. Der Gegner hat den Test viel ernster genommen“, sagte Zalewski, der sich über die Niederlage ärgerte. Für ihn und sein Team sei der Bezirksliga-Start am kommenden Sonntag, 17. August, um 15.30 Uhr bei Alemannia Pfalzdorf aber viel wichtiger. „Und dann wird die Motivation auch ganz anders sein“, so der TuS-Coach.

Veen lässt Chancen liegen