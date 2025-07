TuS Xanten und Borussia Veen in Torlaune

In der ersten Hälfte spielten die Gäste zu oft durchs Zentrum, nach dem Seitenwechsel machte es Xanten besser. Letztlich war die Zalewski-Elf spielerisch und physisch dem Gegner überlegen. Stürmer Noah Afonso Malangi, einer der Zugänge, knickte um und musste mit einer Bänderverletzung ausgewechselt werden. Jesse Sticklat war der einzige TuS-Fußballer, der am Sonntag durchspielte. Die Tore erzielten David Epp per Elfmeter, Christopher Kimbakidila, Pascal Breitenstein, Marvin Braun, Luca Binias, Gerrit Jenowsky und Jehovany Pedro da Silva.