TuS Xanten trotzt Tabellenführer ein Remis ab

Der Spitzenreiter konterte nur eine Minute später durch den Treffer von David Adegboyega Weade (42.). „Das 2:1 müssen wir länger halten. Das ist bitter, dass wir da direkt den Ausgleich kassieren“, so Dietrich weiter, der die richtigen Worte in der Pause fand. Denn kurz nach Wiederanpfiff lag seine Mannschaft zum dritten Mal vorne – Luca Binias war der Torschütze (47.). Doch auch der Treffer reichte nicht für drei Punkte. Iker Prudencio egalisierte den dritten Rückstand für seine Mannschaft (66.), die mit dem Unentschieden die Tabellenspitze festigte.