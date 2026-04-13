TuS Xanten trotzt Tabellenführer ein Remis ab

Der TuS Xanten hat in der Bezirksliga einen Achtungserfolg gegen Tabellenführer VfL Rhede gefeiert. Beim 3:3 (2:2) konnte das abstiegsbedrohte Team drei Führungen nicht ins Ziel retten. Welcher Neuzugang in der Startelf stand.
Sechs Tage nach dem Sensationssieg im Pokal-Halbfinale gegen den Landesligisten SV Scherpenberg konnte der TuS das nächste Erfolgserlebnis feiern. „In der ersten Halbzeit hätten wir sogar mit zwei Toren vorne liegen können“, sagte Trainer Mirco Dietrich. Die Führung durch Jesse Sticklat (7.) konnte der Favorit schnell durch Noah Pass ausgleichen (14.). Kurz vor der Pause brachte Christopher Kimbakidila die Fürstenberg-Elf erneut in Front (41.).
Der Spitzenreiter konterte nur eine Minute später durch den Treffer von David Adegboyega Weade (42.). „Das 2:1 müssen wir länger halten. Das ist bitter, dass wir da direkt den Ausgleich kassieren“, so Dietrich weiter, der die richtigen Worte in der Pause fand. Denn kurz nach Wiederanpfiff lag seine Mannschaft zum dritten Mal vorne – Luca Binias war der Torschütze (47.). Doch auch der Treffer reichte nicht für drei Punkte. Iker Prudencio egalisierte den dritten Rückstand für seine Mannschaft (66.), die mit dem Unentschieden die Tabellenspitze festigte.
„Am Ende bin ich schon glücklich über den Punkt. Wir hatten zum Schluss auch zwei Mal Glück“, sagte Dietrich. Xantens Neuzugang Jannis Broß, erst in dieser Woche fest in den Kader aufgenommen, stand direkt in der Startelf.
„Jannis kenne ich seit der A-Jugend in Budberg. Er studiert in Frankfurt und ist deshalb nicht immer verfügbar. Er kann uns aber definitiv weiterhelfen.“ Der 20-Jährige spielte zu Beginn der Landesliga-Saison 24/25 für die erste Mannschaft des SVB, absolvierte seitdem allerdings keine Partie mehr. Aus diesem Grund ist er für den TuS direkt spielberechtigt. Durch den Punktgewinn steht Xanten weiterhin einen Zähler vor dem Relegationsplatz.