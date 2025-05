TuS Xanten: Tiefe Gräben und ein Horrorszenario

Begrüßung, Ehrungen und Berichte – Abteilungsleiter Nils Gilleßen, der aktuell vor dem Abschluss als Vereinsmanager C steht, und der kommissarische Schatzmeister Chris Sweetsir zeigten sich bestens präpariert und stellten übersichtlich und nachvollziehbar die sportliche, aber auch finanzielle Situation der Abteilung dar. Und die ist nicht rosig. „Wenn in der Saison 25/26 weiter gewirtschaftet wird wie bislang, steht am Ende ein fünfstelliges Minus“, fasste Sweetsir zusammen. Das wurde zuletzt durch Zuschüsse aus dem da noch nicht vorhandenen Jugendbereich, der volle Kassen hatte, aufgefangen, doch „jetzt haben wir wieder eine funktionierende Jugend, die brauchen das Geld selbst“, ergänzte Gilleßen.

Das diente auch der Vorbereitung auf den zwischengeschobenen Tagesordnungspunkt „Zukunft der Fußballabteilung“. Tiefe Gräben ziehen sich da offensichtlich zwischen Abteilungsleitung und Erster Mannschaft, Gräben, die sich bereits vor Monaten auftaten. So gab es reichlich Vorwürfe, die sich die beiden Parteien machten. Vorwürfe aber auch, die deutlich zeigten, wäre frühzeitig vernünftig miteinander gesprochen worden, die Situation wäre nicht so eskaliert.

Wie tief das Kind im Brunnen steckt, belegt, dass die Mannschaft vor ein paar Wochen tatsächlich wohl ein Ultimatum stellte, unter Gilleßen dem TuS nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Doch da reagierte offenbar die Abteilungsleitung, zu der neben Gilleßen und Sweetsir noch Alexander Siebers (Jugend) und Anton Artz (Jugendkasse) gehören, nicht. Konsequenz waren erste Abwanderungen von Tim Reuters, Hauke Riddermann, Jendrik Maas, David Vengels, Michael Jansen, Trainer Marcel Zalewski sowie dem Sportlichen Leiter und Spieler, Marvin Braun. Ganz frisch hat auch Jesse Sticklat sich für kommende Saison für den FC Neukirchen-Vluyn entschieden.

Abschied von Marvin Braun schmerzt

Doch ein großer Teil der Mannschaft würde über den Sommer hinaus weiter gerne für den TuS spielen. Zwar schmerzt der Abschied von Braun sehr, der wichtiges Bindeglied und Ansprechpartner für das Team ist. Braun betonte, dass sein Abschied endgültig sei, aber dass er bis Saisonende seine Aufgaben im Sinne des TuS weiterführen werde.

Da sich einige altgediente ehemalige Spieler wie Reiner Piepenburg anboten, der Mannschaft bei Problemen mit der Abteilungsleitung zur Seite zu stehen, wurde schließlich ein Kompromiss gefunden, der erst einmal das Schlimmste abwendet. „Die Jungens würden unter bestimmten Bedingungen weitermachen“, sprach Braun für die Mannschaft. Die Details, unter anderem würde das Team gerne beim Etat für die Saison ein Mitspracherecht haben, müssen allerdings noch ausgearbeitet werden.

Und auch Gilleßen wird zunächst bis zum Beginn der nächsten Saison sein Amt fortführen, „dann trete ich gerne zurück. Nur einfach jetzt hinschmeißen, das will ich nicht.“ Er bat die Versammlung, nach potenziellen Nachfolgern Ausschau zu halten.

Suche nach Sportleiter womöglich erfolgreich

Eine der drängendsten Aufgaben für den Abteilungsvorstand lautet jetzt, einen Sportlichen Leiter zu suchen, denn bei den meisten Spielern ist die Planung für kommende Saison längst in trockenen Tüchern. Schließlich will der TuS einen Kader vorweisen, der möglichst in der Bezirksliga eine gute Rolle spielt – Klassenverbleib in dieser Saison vorausgesetzt. Einen Kandidaten hatte man gleich im Anschluss an die Versammlung angesprochen, doch erbat sich dieser noch Bedenkzeit. Ist ein Sportlicher Leiter gefunden, ist als nächstes die Trainerfrage zu klären.

In der Summe wurde während des Treffens deutlich: Die Situation wäre nicht so eskaliert, hätten beide Seiten mehr miteinander als übereinander oder gar gegeneinander gesprochen. „Man muss jetzt einfach einen Cut machen und alle zusammen neu starten, miteinander und kommunikativ“, forderte Braun. Das wird der einzige Weg sein, um als TuS Xanten kommende Spielzeit eine schlagkräftige Mannschaft zu stellen.