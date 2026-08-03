TuS Xanten sorgt schnell für klare Verhältnisse

Die Bezirksliga-Spieler vom TuS Xanten hatten es im Testspiel gegen den SC TuB Mussum eilig. Es waren gerade mal acht Minuten um, da führten die Hausherren bereits mit 3:0. Die A-Liga-Kicker aus Bocholt fingen sich vor der Pause noch zwei weitere Treffer. In der zweiten Hälfte war der TuS gnädig. Am Ende hieß es 6:0 (5:0). Nathnael Scheffler, der vom Oberliga-Absteiger SV Biemenhorst kam, gab sein Debüt für die Xantener.
Erfolgreichster Torschütze im Fürstenberg-Stadion war David Epp, der dreifach netzte. Der Stürmer knipste in der 6., 22. und 65. Minute. Jesse Sticklat war zweimal erfolgreich (8. und 31.). Den Treffer zum 3:0 erzielte er vom Elfmeterpunkt aus. Das 1:0 in der dritten Minute ging aufs Konto von Wito Wojciechowski.
„Am Ende der ersten Halbzeit ging die Intensität in unserem Spiel verloren. Nach der Pause haben wir es nicht geschafft, wieder zuzulegen“, resümierte Marvin Braun. Der spielende Co-Trainer lief auf der linken Seite der Viererkette auf.
Neuzugang Scheffler wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt und konnte nach rund 35 Minuten schmerzfrei die einseitige Partie beenden. Derweil hat der Bezirksligist einen weiteren Spieler in den Kader aufgenommen.
Valentin Scholaja heißt der neue Mann, der flexibel in der Offensive eingesetzt werden kann. Der Rechtsfuß machte wegen einer Verletzung eine längere Pause. Zuletzt war der Appeldorner in einem Pflichtspiel im Mai 2023 für den 1. FC Bocholt II am Ball.
Xanten testet am kommenden Freitag, 19.30 Uhr, beim B-Ligisten TuS Borth.