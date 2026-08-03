TuS Xanten sorgt schnell für klare Verhältnisse Bezirksligist TuS Xanten besiegt in einem einseitigen Testspiel den SC TuB Mussum 6:0. Wer einen Dreierpack schnürte und welcher neue Spieler noch verpflichtet wurde. von René Putjus · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Xanten darf sechs Mal jubeln – Foto: Sven Hanisch

Die Bezirksliga-Spieler vom TuS Xanten hatten es im Testspiel gegen den SC TuB Mussum eilig. Es waren gerade mal acht Minuten um, da führten die Hausherren bereits mit 3:0. Die A-Liga-Kicker aus Bocholt fingen sich vor der Pause noch zwei weitere Treffer. In der zweiten Hälfte war der TuS gnädig. Am Ende hieß es 6:0 (5:0). Nathnael Scheffler, der vom Oberliga-Absteiger SV Biemenhorst kam, gab sein Debüt für die Xantener.

Erfolgreichster Torschütze im Fürstenberg-Stadion war David Epp, der dreifach netzte. Der Stürmer knipste in der 6., 22. und 65. Minute. Jesse Sticklat war zweimal erfolgreich (8. und 31.). Den Treffer zum 3:0 erzielte er vom Elfmeterpunkt aus. Das 1:0 in der dritten Minute ging aufs Konto von Wito Wojciechowski. „Am Ende der ersten Halbzeit ging die Intensität in unserem Spiel verloren. Nach der Pause haben wir es nicht geschafft, wieder zuzulegen“, resümierte Marvin Braun. Der spielende Co-Trainer lief auf der linken Seite der Viererkette auf.