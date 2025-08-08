TuS Xanten setzt ein dickes Ausrufezeichen

Noch am vergangenen Sonntag verlor der Bezirksligist TuS Xanten sein Vorbereitungsspiel beim A-Ligisten SV Menzelen überraschend mit 1:2. Drei Tage später, am Mittwochabend, setzte der TuS im anstelle des Duells gegen den PSV Wesel II kurzfristig geänderten Test auf dem heimischen Fürstenberg ein Ausrufezeichen: Mit 3:2 (1:0) bezwang das Team von Marcel Zalewski den zwei Klassen höher spielenden Oberligisten 1. FC Kleve. Vor rund 160 Zuschauern zeigte der TuS eine couragierte und disziplinierte Vorstellung – und präsentierte dabei zwei Neuzugänge mit internationaler Erfahrung.

TuS-Coach Zalewski hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, Testspielergebnisse nicht zu hoch hängen zu wollen – weder in die eine noch in die andere Richtung. Doch mit der gezeigten Leistung gegen den Oberligisten war der 39-Jährige nach dem Schlusspfiff hochzufrieden: „Das war ein super Auftritt. Aber wir ordnen auch diesen Sieg vernünftig ein.“

Bis zur Wechselphase nach einer Stunde stand Xantens aktuell stärkste Elf auf dem Platz – ohne den noch rotgesperrten Wito Wojciechowski, der sich aber auch noch Hoffnung auf die Startformation machen darf. Mit viel Mut, hoher Laufbereitschaft und einer kompakten Defensivarbeit überzeugte der TuS gegen einen Klever Kader, der durchaus mit einem Großteil der Stammkräfte antrat. „Wir haben wenig zugelassen und einen Oberligisten mit starkem Pressing über 90 Minuten bearbeitet. Genau das wollten wir sehen“, sagte Zalewski. Die Tore für Xanten erzielten David Epp (15., 52.) sowie Velibor Geroschus (56.). Für Kleve trafen Nermin Badnjevic (65.) und Elias Reffeling (71.).

Ein Test steht am Sonntagvormittag bei den SF Niederwenigern noch auf dem Programm, ehe es eine Woche später mit dem ersten Liga-Auswärtsspiel in Pfalzdorf ernst wird. „Sie werden möglicherweise viel tiefer stehen. Das wird ein ganz anderes Spiel“, so Zalewski.

Erneut, wie schon in Menzelen, auf der rechten Mittelfeldseite im Einsatz war der 18-jährige Deutsch-Amerikaner Jonah Shao. Und auch zwischen den Pfosten gab es ein Debüt: Owen James Finnerty, ebenfalls US-Amerikaner und früher im Ausland höherklassiger unterwegs, dirigierte lautstark in englischer Sprache die Abwehr und präsentierte sich sicher. Beide Spieler gehören ab sofort fest zum Xantener Kader.

Internationales Flair in Xanten

„Der Kontakt kam über meinen Kumpel Joel Kaworsky zustande“, teilte Levin Bardehle mit, gemeinsam mit Frank Ingendahl neuer Sportlicher Leiter beim TuS Xanten. Kaworsky, früher Trainer beim Büdericher SV, ist seit dieser Saison Co-Trainer beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen. Dort absolvierten beide zunächst ein Probetraining. „Er hat sie uns dann empfohlen, wir haben sie gesichtet und gemeinsam beschlossen, sie fest zu verpflichten“, so Bardehle.

ETB werde die Entwicklung der Talente weiter beobachten – mit der Perspektive, irgendwann möglicherweise zurück in die Oberliga zu wechseln.

Der Bezirksliga-Konkurrent Borussia Veen nutzte das Parallel-Testspiel am Mittwochabend beim Landesliga-Absteiger Sportfreunde Lowick unterdessen für eine Bewährungsprobe.

Trainer Alexander Wisniewski hatte schon am vergangenen Wochenende angekündigt, Spielern mit bislang wenig Einsatzzeit eine Chance zu geben – und zog nach dem 1:1 mit Blick auf den gesunden Konkurrenzkampf positiv Bilanz.

„Die Jungs haben uns nach einer holprigen ersten Hälfte die Aufgabe vor der Generalprobe am Sonntag in Friedrichsfeld noch schwieriger gemacht“, sagte er.

George Michael Wiedemann (40.) brachte Veen in Führung, ehe Leonard Langenbrink per Elfmeter ausglich (45.). In der zweiten Halbzeit stabilisierten sich die Gäste. Auch für Borussia Veen rückt der Start in die neue Saison näher: Los geht es mit dem Heimspiel gegen den TSV Weeze am 17. August.