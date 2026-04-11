TuS Xanten setzt auf Pokaleuphorie – Borussia Veen will nachlegen

Xanten will den Schwung aus dem Pokalsieg mitnehmen – Foto: Sven Hanisch

Nach dem Kreispokal-Halbfinalsieg gegen das Landesliga-Spitzenteam SV Scherpenberg richtet sich der Blick beim TuS Xanten wieder auf den Alltag in der Bezirksliga. Im Fürstenbergstadion wartet am Sonntag ab 15 Uhr mit dem VfL Rhede der nächste starke Gegner und souveräne Tabellenführer. Der frühereOberligist gilt vor den Sportfreunden Broekhuysen als Aufstiegsfavorit Nummer eins.

Die Leistung macht Hoffnung für den Abstiegskampf. „Ich hoffe, dass die Jungs den Aufschwung mitnehmen. Egal gegen wen es geht. Wenn wir diese Einstellung beibehalten, bin ich sicher, dass wir drin bleiben“, so Braun.

Für den spielenden Co-Trainer Marvin Braun, der mit Mirco Dietrich am Wochenende aus dem Vollen schöpfen kann, kam der Überraschungserfolg vom Ostermontag genau zur richtigen Zeit. „Klar war das ein super Spiel, aber wir dürfen es nicht überbewerten. Wir haben endlich das umgesetzt, was wir seit Wochen und Monaten auch in der Liga zeigen wollen.“

Co-Trainer Marvin Braun hofft, dass der TuS Xanten auch im Heimspiel gegen den VfL Rhede überzeugen kann. Co-Trainer Marvin Braun hofft, dass der TuS Xanten auch im Heimspiel gegen den VfL Rhede überzeugen kann.

Die Ausgangslage ist klar: Der TuS Xanten steht vor dem 27. Spieltag mit 27 Zählern auf Platz 13 und liegt nur drei Punkte über dem Abstiegsstrich. Das Restprogramm hat es allerdings in sich. „Wir müssen wieder Dreier holen, es kommen nur noch schwere Gegner. Aber wir spielen zu Hause und haben gesehen, dass es geht – und das erwarte ich jetzt auch in der Liga“, sagt Braun.

Foto: Jakob Klos

Von Fabian Kleintges-Topoll

Nach dem Kreispokal-Halbfinalsieg gegen das Landesliga-Spitzenteam SV Scherpenberg richtet sich der Blick beim TuS Xanten wieder auf den Alltag in der Bezirksliga. Im Fürstenbergstadion wartet am Sonntag ab 15 Uhr mit dem VfL Rhede der nächste starke Gegner und souveräne Tabellenführer. Der frühere Fußball-Oberligist gilt vor den Sportfreunden Broekhuysen als Aufstiegsfavorit Nummer eins.

Für den spielenden Co-Trainer Marvin Braun, der mit Mirco Dietrich am Wochenende aus dem Vollen schöpfen kann, kam der Überraschungserfolg vom Ostermontag genau zur richtigen Zeit. „Klar war das ein super Spiel, aber wir dürfen es nicht überbewerten. Wir haben endlich das umgesetzt, was wir seit Wochen und Monaten auch in der Liga zeigen wollen.“

TuS Xanten will Pokal-Schwung im Abstiegskampf nutzen

Die Leistung macht Hoffnung für den Abstiegskampf. „Ich hoffe, dass die Jungs den Aufschwung mitnehmen. Egal gegen wen es geht. Wenn wir diese Einstellung beibehalten, bin ich sicher, dass wir drin bleiben“, so Braun.

Die Ausgangslage ist klar: Der TuS Xanten steht vor dem 27. Spieltag mit 27 Zählern auf Platz 13 und liegt nur drei Punkte über dem Abstiegsstrich. Das Restprogramm hat es allerdings in sich. „Wir müssen wieder Dreier holen, es kommen nur noch schwere Gegner. Aber wir spielen zu Hause und haben gesehen, dass es geht – und das erwarte ich jetzt auch in der Liga“, sagt Braun.

Borussia Veen reist mit starker Serie nach Twisteden

Wesentlich entspannter ist die Lage beim SV Borussia Veen. Als Tabellensechster reist die Mannschaft von Trainer Alexander Wisniewski am Sonntag um 15:30 Uhr zur viertplatzierten DJK Twisteden.

Seit sechs Spielen sind die „Krähen“ ungeschlagen, zuletzt trübte jedoch ein torloses Remis gegen Viktoria Goch II die Stimmung leicht. Dennoch: Die 40-Punkte-Marke ist geknackt. „Wir müssen immer an unsere Leistungsgrenze kommen, um zu punkten“, sagt Wisniewski. „Im Training haben wir aber direkt eine Reaktion gemerkt. Die Jungs haben die Angriffe konsequent zu Ende gespielt und viele Abschlüsse gesucht.“

In Twisteden wartet nun ein körperbetonter Gegner, das Hinspiel (1:3) lieferte bereits einen Vorgeschmack. „Das wird wieder ein intensives Spiel. Wir wollen unsere Ungeschlagen-Serie fortsetzen“, sagt der Borussia-Coach.

Personell gibt es noch kleine Fragezeichen: Der Einsatz von Hendrik Terlinden steht auf der Kippe. David Höptner ist nach seiner Rotsperre vom 6. März wieder spielberechtigt.

Unabhängig vom Saisonendspurt sind die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit bereits abgeschlossen. Wisniewski sagt: „Wir halten trotzdem die Augen weiter offen, die Tür ist für interessante Spieler noch nicht zu.“