TuS Xanten sendet deutliches Lebenszeichen

In Hälfte zwei konnte sich der TuS etwas fallen lassen, schließlich musste der Gast kommen, wollte er die Partie noch drehen und sich aus der Abstiegsregion der Liga entfernen. So offenbarten sich den Hausherren ausgezeichnete Konterchancen. Zu zittern hatte der TuS eigentlich nur bei hohen Bällen in den eigenen Strafraum, doch mehr als ein Pfostentreffer sprang für Anholt nicht mehr raus.