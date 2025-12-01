TuS Xanten schmeißt eine Stunde vor Anstoß Trainer Zalewski raus

Kurz vor dem Bezirksliga-Kellerduell gegen den SV Haldern (1:6) wird der Coach entlassen. So begründet die sportliche Leitung den Rauswurf.

Marcel Zalewski ist nicht mehr Trainer des Bezirksligisten TuS Xanten. Rund eine Stunde vor dem Anstoß der Heimpartie am Sonntagnachmittag gegen den SV Haldern wurde der 39-Jährige entlassen. „Ich bin geschockt. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Es muss was Persönliches sein, sportlich kann man mir nichts vorwerfen“, sagte Zalewski kurz nach seinem Rauswurf in einer ersten Reaktion. Die TuS-Mannschaft stand in dem wichtigen Kellerduell dann neben sich. Die Mannschaft aus Rees gewann 6:1 (3:1).

Fußball-Abteilungsleiter Nils Gilleßen und Frank Ingendahl, der Sportliche Leiter, teilten Zalewski die Entscheidung in einem Sechs-Augen-Gespräch am Sportplatz mit. In einer Pressemitteilung, die die Redaktion kurz nach dem Spiel erreichte, heißt es: „Der Verein ist Marcel zu Dank verpflichtet, weil er in der letzten Saison in einer sportlich schwierigen Situation die Mannschaft übernommen und durch eine erfolgreiche Rückrunde geführt hat. In den letzten Monaten konnte diese Linie leider nicht gehalten werden und der sportliche Erfolg blieb – vor allem in den Bezirksliga-Spielen – aus.“

In diesem Zeitraum sei es häufiger zu Meinungsverschiedenheiten zwischen der sportlichen Leitung und Zalewski gekommen. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Es wurde eine positive, unterstützende Einstellung des Trainers zur Mannschaft vermisst. Schließlich traten Schwierigkeiten bei der Kommunikation auf, die sich so verschärften, dass die Basis für eine vertrauensvolle Arbeit nicht mehr gegeben war.“

Diese Situation habe „sich heute vor dem Spiel“ zugespitzt, „sodass die Entscheidung der Entlassung getroffen und kurzfristig mitgeteilt wurde“. Bis ein neuer Coach gefunden ist, wird Marvin Braun, der spielende Co-Trainer, die Mannschaft übernehmen.

Das Tor für die Hausherren gegen Haldern erzielte David Epp in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Für Haldern trafen Veit Boßmann (2), Karl Isling (2), Hendrik Heynen sowie Milot Seesing. Beim Stand von 1:3 sah Xanten Lukas Maas wegen Meckerns die Ampelkarte (74.).