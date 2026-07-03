TuS Xanten schließt Kaderplanung ab

Der Kader des TuS Xanten steht – Foto: Sven Hanisch

Mit der Verpflichtung eines ehemaligen Landesliga-Spielers hat Bezirksligist TuS Xanten die Personalplanung abgeschlossen. Dem neuen Kader gehören 26 Feldspieler und drei Torhüter an. Alle Leistungsträger konnten gehalten werden. „Vorrangiges Ziel muss es sein, weniger Gegentore zu kassieren. Am Ende möchte ich mit der Mannschaft auf einem Platz im einstelligen Tabellenbereich stehen“, sagt Trainer Mirco Dietrich, der mit dem TuS am Dienstag, 7. Juli, um 18.45 Uhr in die Sommer-Vorbereitung startet.

Offensivmann mit Landesliga-Erfahrung

Biyan Kesen heißt der 26-jährige Offensivmann, den der TuS als letzten Zugang in den Kader der Saison 2026/27 aufnimmt. Der Zentrumsspieler kommt vom SV Rees, wo er in der B-Liga-Truppe nur sporadisch zum Einsatz kam. Zuvor lief er unter anderem für die SV Hönnepel-Niedermörmter sowie den VfL Rhede in der Landesliga auf.

„Biyan ist auf uns zugekommen. Und wir geben ihm die Chance, sich in Xanten zu beweisen“, sagt der Sportliche Leiter, Levin Bardehle. Kesen spielt dann künftig beim TuS mit Cousin Emircan Boran, der als letzter Kicker aus dem alten Kader seine Zusage gegeben hat, zusammen. Das erste Testspiel bestreitet die Dietrich-Elf am 12. Juli, 15 Uhr, am Fürstenberg gegen den Landesligisten VfB Speldorf.