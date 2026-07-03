 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

TuS Xanten schließt Kaderplanung ab

Der TuS Xanten geht mit 26 Feldspielern und drei Torhütern in die neue Bezirksliga-Saison. Jetzt gab auch der letzte Spieler aus dem alten Kader seine Zusage. Ein ehemaliger Landesliga-Kicker kommt noch dazu.

von René Putjus · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der Kader des TuS Xanten steht
Der Kader des TuS Xanten steht – Foto: Sven Hanisch

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
TuS Xanten
Biyan Kesen
Levin Bardehle
Levin Bardehle

Mit der Verpflichtung eines ehemaligen Landesliga-Spielers hat Bezirksligist TuS Xanten die Personalplanung abgeschlossen. Dem neuen Kader gehören 26 Feldspieler und drei Torhüter an. Alle Leistungsträger konnten gehalten werden. „Vorrangiges Ziel muss es sein, weniger Gegentore zu kassieren. Am Ende möchte ich mit der Mannschaft auf einem Platz im einstelligen Tabellenbereich stehen“, sagt Trainer Mirco Dietrich, der mit dem TuS am Dienstag, 7. Juli, um 18.45 Uhr in die Sommer-Vorbereitung startet.

Offensivmann mit Landesliga-Erfahrung

Biyan Kesen heißt der 26-jährige Offensivmann, den der TuS als letzten Zugang in den Kader der Saison 2026/27 aufnimmt. Der Zentrumsspieler kommt vom SV Rees, wo er in der B-Liga-Truppe nur sporadisch zum Einsatz kam. Zuvor lief er unter anderem für die SV Hönnepel-Niedermörmter sowie den VfL Rhede in der Landesliga auf.

„Biyan ist auf uns zugekommen. Und wir geben ihm die Chance, sich in Xanten zu beweisen“, sagt der Sportliche Leiter, Levin Bardehle. Kesen spielt dann künftig beim TuS mit Cousin Emircan Boran, der als letzter Kicker aus dem alten Kader seine Zusage gegeben hat, zusammen. Das erste Testspiel bestreitet die Dietrich-Elf am 12. Juli, 15 Uhr, am Fürstenberg gegen den Landesligisten VfB Speldorf.

Zugänge: Christoph Zgorecki (VfL Repelen), Giulius Ramison Geukes, Benedikt Heutgens (beide Siegfried Materborn, A-Jugend), Buhari Gariba (SV Budberg, A-Jugend), Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst), Biyan Kesen (SV Rees), Viktor Brem (SSV Lüttingen).

Abgänge: Pedro da Silva (VfL Repelen), Noah Alfonso Malangi, Zeon Kern, Gloire Alfonso Malangi (alle Ziel unbekannt), David Vengels (Karriereende).