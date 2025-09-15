Xanten-Coach Marcel Zalewski. – Foto: Lukas Galle

TuS Xanten rutscht auf Abstiegsplatz ab In der Bezirksliga setzt es in Stenern eine 0:2-Pleite. Trainer Zalewski übt Kritik am Schiri.

Der TuS Xanten stand am fünften Spieltag zum dritten Mal hintereinander ohne Punkte da. Die Mannschaft von Marcel Zalewski rutschte nach der 0:2-Pleite (0:0) beim Tabellenzweiten TuS Stenern in der Bezirksliga auf einen Abstiegsplatz ab. Zwei späte Gegentore zogen den Domstädtern die Zähne. Der Trainer hatte Redebedarf mit dem Schiedsrichtergespann.

Gestern, 15:30 Uhr TuS Stenern TuS Stenern TuS Xanten TuS Xanten 2 0 Abpfiff In der ersten Hälfte gaben die Gastgeber den Ton an. Owen Finnerty hielt den TuS im Spiel. Etwas glücklich ging‘s mit dem 0:0 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel störte Xanten den Gegner früher und fing viele lange Bälle ab. Doch in einer ausgeglichenen Phase sorgten zwei Szenen für Gesprächsstoff und für den Knackpunkt des Spiels.

Erst übersah der Unparteiische laut Xantener Sicht ein klares Foul an David Epp im Strafraum, kurz darauf blieb ein Handspiel in der Box ungeahndet. „Das waren zwei glasklare Fehlentscheidungen“, ärgerte sich Zalewski. Sinnbildlich für die aktuelle Situation war das Tor zum 0:1 durch Alexander Biermann (81.) – ein abgefälschter Schuss aus 15 Metern senkte sich als Bogenlampe ins Netz. Wenig später entschied Stenern mit einem von Tom Wanders vollendeten Konter die Partie (82.). Mini-Bank für Xanten