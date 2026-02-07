TuS Xanten reist ohne Doppelpacker Epp zum Aufstiegskandidaten

Zum Schluss musste Mirco Dietrich mit den abstiegsbedrohten Bezirksliga-Fußballern des TuS Xanten mächtig zittern. Nachdem Alemannia Pfalzdorf tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter vergeben hatte, war klar, der der neue Trainer sein Debüt am Fürstenberg mit einem Dreier beenden wird. „In dem Spiel habe ich noch ein paar Haare verloren“, sagte der Coach zum 2:1-Erfolg im ersten Rückrunden-Spiel. Kurz vor dem Abpfiff gab ein Winter-Zugang seinen Einstand.
Zerdest Özdemir heißt der junge Mann, den Dietrich kurz vor Schluss einwechselte. Er ist der zweite neue Spieler nach Zeon Kern, der zur Rückrunde in den TuS-Kader geholt wurde. Özdemir, der Anfang Januar seinen 19. Geburtstag feierte, kommt aus der A-Jugend des PSV Wesel. „Zerdest hängt sich rein. Er kann in der Offensive auf beiden Außenbahnen spielen“, sagte Dietrich. „Er soll nicht für unsere A-Jugend spielen, sondern dem Bezirksliga-Kader angehören.“
Özdemir wird auch am kommenden Sonntag mit der TuS-Mannschaft nach Straelen fahren, wenn’s zum Tabellenzweiten SF Broekhuysen geht (Anstoß 15 Uhr). Der Coach muss dort seinen Doppel-Torschützen ersetzen. David Epp kassierte gegen Pfalzdorf die fünfte gelbe Karte. Wer für den Stürmer, der bislang mit neun Treffern erfolgreichster Xantener Torschütze ist, in die Startelf rückt, ließ Dietrich offen. Mats Wardemann fällt mit einer Oberschenkel-Zerrung aus.
In der Bezirksliga, Gruppe 4, empfängt Borussia Veen am Sonntag um 15 Uhr den Kevelaerer SV. Gruppe 5: VfL Repelen - Meiderich 06/95, FC Neukirchen-Vluyn - SW Alstaden (beide So, 15.30 Uhr).
