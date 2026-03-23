TuS Xanten punktet dreifach für den Klassenerhalt

Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten haben das Abstiegsduell auswärts gegen die SGE Bedburg-Hau mit 4:2 (0:1) für sich entschieden. Was die Gründe für die letzten Erfolge sind und wie’s Topstürmer David Epp geht.
Nach acht Punkten aus den letzten vier Spielen hat sich der TuS vollends im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Gegen den direkten Konkurrenten aus Bedburg-Hau drehten die Xantener innerhalb von 16 Minuten einen 2:1-Rückstand in einen Auswärtserfolg. „Wir haben gute Moral bewiesen, hatten in der ersten Halbzeit aber zweimal richtig Glück“, sagte Coach Mirco Dietrich.
Nachdem Jesse Sticklat per Kopfball für die Pausenführung gesorgt hatte (33.), drehte sich die Partie innerhalb vier Minuten durch Tore von Henrik Schümmer (51.) und Theo Gerard (55.) zugunsten der Hausherren. Doch die Xantener kamen eindrucksvoll zurück.
Nachdem Kapitän Gerrit Jenowsky mit einem Abstauber ausgeglichen hatte (62.), legte Marvin Braun per Foulelfmeter nach (75.). Der spielende Co-Trainer drosch den Ball an den rechten Innenpfosten, von dort aus fand er den Weg ins Netz. Luan Schreiber aus der Viererkette setzte drei Minuten später den Schlusspunkt, als er mit nach vorne ging und die Vorlage von Christopher Kimbakidila mustergültig im Tor versenkte (78.).
Dietrich war mehr als zufrieden mit dem Auftritt: „Es war eine gute Leistung. Besonders nach dem 2:2 war es sehr ordentlich. Wir sind wieder einmal nach einem Rückstand zurückgekommen.“
Zum Erfolgsrezept der vergangenen Wochen meinte der Trainer: „Wir stehen als Team da. Die Einstellung stimmt mittlerweile. Auch das nächste Spiel gegen Weeze am Sonntag ist machbar.“ Topstürmer David Epp wird dann wohl wieder mit dabei sein. Er soll in dieser Woche voll ins Training einsteigen.