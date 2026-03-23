TuS Xanten punktet dreifach für den Klassenerhalt

Dietrich war mehr als zufrieden mit dem Auftritt: „Es war eine gute Leistung. Besonders nach dem 2:2 war es sehr ordentlich. Wir sind wieder einmal nach einem Rückstand zurückgekommen.“

Zum Erfolgsrezept der vergangenen Wochen meinte der Trainer: „Wir stehen als Team da. Die Einstellung stimmt mittlerweile. Auch das nächste Spiel gegen Weeze am Sonntag ist machbar.“ Topstürmer David Epp wird dann wohl wieder mit dabei sein. Er soll in dieser Woche voll ins Training einsteigen.