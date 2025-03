TuS Xanten ohne Kapitän im Kellerduell

Als Marcel Zalewski im vergangenen Oktober als neuer Trainer die Mannschaft des abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten übernahm, gehörte Tim Beßler zu den Spielern, die ihn schnell überzeugten. „Er war richtig gut drauf“, sagt der Coach. Beßler kündigte dann an, im Sommer den Fürstenberg-Klub verlassen zu wollen. Der Stürmer ist allerdings jetzt schon weg. Und fehlt damit auch im so wichtigen Kellerduell am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Drittletzten TSV Wachtendonk-Wankum.