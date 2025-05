TuS Xanten nimmt SV Hö.-Nie. auseinander

Mit einem auch in der Höhe verdienten 7:1 (1:0) schickte der abstiegsbedrohte Bezirksligist TuS Xanten die SV Hönnepel-Niedermörmter wieder den Rhein abwärts. Zwar wehrte sich der Gast eine Hälfte lang ordentlich, doch am Ende erlahmte die Gegenwehr.

So häuften sich nach und nach die Chancen. Doch Luca Binias wurde grenzwertig am Torschuss gehindert (4.), Velibor Geroschus‘ Abschluss wurde zur Ecke geklärt (6.), und der artistische Seitfallzieher von Lukas Vengels war etwas zu hoch angesetzt (20.). Mehrere Chancen hatte auch David Epp, doch immer kam der Gäste-Keeper noch an den Ball oder ein Verteidiger brachte ein Körperteil dazwischen. Doch der TuS setzte nach, brachte den Ball auf den zentral im Strafraum freistehenden Binias, der sich aus rund acht Metern die rechte Ecke zum 1:0 aussuchte (25.).

Rund 75 Zuschauer waren zum Fürstenberg gekommen und sahen eine von der ersten Minute an dominante Heimmannschaft. Der TuS hielt den Ball in den eigenen Reihen, ließ den tiefstehenden Gast laufen und lauerte auf Lücken im Deckungsverbund. Meist versuchte es der TuS über eine breite Spielanlage, um über den Flügel Richtung Grundlinie zu gelangen und von da in den Strafraum. Doch verteidigte der Gast ordentlich, schaffte es aber kaum, für Entlastung zu sorgen.

Doch war damit der Knoten nicht geplatzt, am Spiel änderte sich nichts. Der Gast blieb tief in seiner Hälfte, schaute selten in der des TuS vorbei, was auch an vielen leichtfertig hergeschenkten Bällen im Aufbauspiel lag. Doch versäumte es Xanten, aus den vielen Chancen mehr zu machen. So ging es mit einer viel zu knappen Führung für den TuS in die Pause. „Wir müssen die erste Hälfte schon klar für uns entscheiden“, monierte Trainer Marcel Zalewski zur Pause.

Es spielt nur der TuS

In Hälfte zwei zunächst das gleiche Bild: Spiel auf ein Tor mit Abschlusspech beim TuS. Bestes Beispiel war der sehenswerte Lattenknaller von Binias (48.) aus rund 20 Metern. Und dann passierte das, was es häufig gibt im Fußball: Aufbaufehler beim TuS und Überzahl der Gäste, deren Anschluss gerade so noch vor der Linie geklärt wurde. Kurz danach bekam der Gast einen Freistoß aus etwas 20 Metern zugesprochen. Der Schuss wurde von der Mauer unglücklich abgefälscht, und während Keeper Jendrik Maas in seine rechte Ecke hechtete, konnte Phil de Bakker einschieben – 1:1 (55).

Doch Xanten hatte noch reichlich Zeit, das Spiel wieder zu seinen Gunsten zu wenden, was das Team dann auch eindrucksvoll tat. Jesse Sticklat belohnte sich für ein gutes Spiel und köpfte nach Eckstoß zum 2:1 ein (66.). Als kurz darauf Gerrit Jenowsky aus spitzem Winkel den Ball ins lange Eck zum 3:1 zirkelte, erlahmte die Gegenwehr der Gäste. Lars van Schyndel, Binias und Marvin Braun mit einem Doppelpack inklusive Handelfmeter schraubten das Ergebnis in die Höhe. So war auch Trainer Zalewski am Ende zufrieden, auch wenn er ein wenig mit dem Gegentreffer haderte: „Da darf eine Mauer nicht auseinandergehen.“

Abteilungsleiter Nils Gilleßen teilte mit, das sich einige positive Entwicklungen abzeichnen: „Wir führen gute Gespräche in Sachen Trainer.“ Und auch hinsichtlich eines Sportlichen Leiters zeigte er sich hoffnungsvoll. „Aber ich verrate jetzt noch keine Namen, erst wenn alles unter Dach und Fach ist.“ Es spielten: Maas; L. Vengels (77. L. Maas), J. Vengels, Sticklat, Braun, Geroschus, van Schyndel, Binias, Jenowsky (72. Reuters), Epp (64. Kimbakidila), Wojciechowski.