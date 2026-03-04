TuS Xanten muss den Abstiegskampf annehmen Der TuS Xanten steht im Abstiegskampf der Bezirksliga vor zwei richtungsweisenden Heimspielen. Am Mittwoch geht’s gegen Westfalia Anholt. Warum der Einsatz von Torjäger David Epp wackelt. von René Putjus · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Xanten muss den Abstiegskampf annehmen. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Nichts war’s mit dem erhofften Befreiungsschlag für den TuS Xanten in der Bezirksliga am Sonntag in Friedrichsfeld. Kopfloses Anrennen in der Schlussphase mit zwei späten Gegentoren führten zu einer 2:4-Niederlage. Die auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschte Fürstenberg-Elf bekommt am Mittwoch im Nachholspiel gegen Westfalia Anholt die nächste Gelegenheit, Boden gutzumachen. Anstoß auf heimischer Asche ist um 20 Uhr.

„Einige Jungs haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt" Heute, 20:00 Uhr TuS Xanten Westfalia Anholt

„Ich habe in Friedrichsfeld wieder die kämpferische Einstellung vermisst. Ich kann’s nicht nachvollziehen, warum einige Jungs den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben“, sagt Marvin Braun. Der spielende Co-Trainer kehrt wie Emircan Boran nach abgelaufener Rotsperre in den Kader zurück. Lukas Maas muss aus beruflichen Gründen passen. Sein Zwillingsbruder Niklas Maas hatte am Sonntag auf ungewohnter Position in der Abwehr eine ansprechende Leistung gezeigt. Der Offensivmann lief als Außenverteidiger auf. Hinter ihm stand Michael Jansen statt Jan Kallen zwischen den Pfosten. „Wir wollten jemanden mit Erfahrung im Tor haben, der lautstarke Kommandos gibt“, erläutert Braun den Wechsel. David Epp, mit zehn Treffern mit Abstand bester TuS-Toschütze, spielte wieder in der Sturmspitze.