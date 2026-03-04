TuS Xanten muss den Abstiegskampf annehmen

Nichts war’s mit dem erhofften Befreiungsschlag für den TuS Xanten in der Bezirksliga am Sonntag in Friedrichsfeld. Kopfloses Anrennen in der Schlussphase mit zwei späten Gegentoren führten zu einer 2:4-Niederlage. Die auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschte Fürstenberg-Elf bekommt am Mittwoch im Nachholspiel gegen Westfalia Anholt die nächste Gelegenheit, Boden gutzumachen. Anstoß auf heimischer Asche ist um 20 Uhr.
„Ich habe in Friedrichsfeld wieder die kämpferische Einstellung vermisst. Ich kann’s nicht nachvollziehen, warum einige Jungs den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben“, sagt Marvin Braun. Der spielende Co-Trainer kehrt wie Emircan Boran nach abgelaufener Rotsperre in den Kader zurück. Lukas Maas muss aus beruflichen Gründen passen.
Sein Zwillingsbruder Niklas Maas hatte am Sonntag auf ungewohnter Position in der Abwehr eine ansprechende Leistung gezeigt. Der Offensivmann lief als Außenverteidiger auf. Hinter ihm stand Michael Jansen statt Jan Kallen zwischen den Pfosten. „Wir wollten jemanden mit Erfahrung im Tor haben, der lautstarke Kommandos gibt“, erläutert Braun den Wechsel. David Epp, mit zehn Treffern mit Abstand bester TuS-Toschütze, spielte wieder in der Sturmspitze.
Obwohl Epp vor der Pause umgeknickt und der linke Knöchel dick angeschwollen war, hielt der Angreifer durch. „Ob David gegen Anholt einsatzbereit ist, ist noch offen“, so Braun. Für den TuS ist ein Sieg gegen die Isselburger Pflicht. Das gilt auch fürs anschließende Heimspiel am Sonntag gegen TuS Stenern. Beiden Konkurrenten haben vier Punkte mehr auf dem Konto als die Xantener. „Mit zwei Siegen kann man ganz schnell ins Tabellenmittelfeld vorrücken“, meint Braun und schiebt hinterher: „Aber zunächst müssen wir es schaffen, nicht so viele einfache Gegentreffer zu kassieren.“
Im Vergleich zur Vorsaison steht der TuS zum aktuellen Zeitpunkt nach Punkten übrigens besser da. Vor einem Jahr kam Xanten auf 14 Zähler, jetzt sind’s 21. Mit drei Siegen in Serie bis Mitte März blies das Team damals zur großen Aufholjagd. Doch Braun sagt: „Die Situation ist nicht zu vergleichen. In dieser Saison geht’s unten viel enger zu, das Niveau ist höher und die Konkurrenz stärker.“ Umso mehr, bemerkt der Co-Trainer, sei es wichtig, „endlich den Abstiegskampf anzunehmen“.