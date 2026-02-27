TuS Xanten möchte mit „Erwachsenen-Fußball“ unten raus

Der TuS Xanten will gegen Friedrichsfeld Punkte einfahren. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Kurz vor dem Re-Start im Januar hatten sich die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen fest vorgenommen, erfolgreicher in die zweite Halbserie zu starten. Im Sommer hatte es bis zum fünften Spieltag gedauert, bis der ersten Saisonsieg bejubelt werden konnte.

„Wir kennen die Gründe und werden nach der hohen Niederlage beim Tabellenführer in Rhede eine Reaktion zeigen“, unterstrich Coach Alexander Wisniewski. In dieser Woche wird im Training viel Wert auf die Fitness gelegt. Matthias Huxhagen vertritt nochmals Stammkeeper Janek Keusemann, der nach seiner Roten Karte noch einmal aussetzen muss. Jan Büren weilt im Urlaub. Der Einsatz von Felix Terlinden (Handverletzung) ist fraglich.

Doch aus dem Vorhaben wurde nichts. Die Krähen blieben in den ersten drei Partien im neuen Jahr punktlos und müssen sich mehr denn je mit dem Abstieg beschäftigen. Jetzt geht’s am Sonntag, 15 Uhr, auf heimischem Kunstrasen gegen den starken Aufsteiger Hamminkelner SV, der als Tabellensiebter einen Rang vor den Veenern steht.

Zwei Entscheidungen stehen noch aus

Derweil soll in Kürze feststehen, ob Tim Lange und Marc Balonier auch in der nächsten Saison für die Borussia auflaufen wollen oder eben nicht. Während sich alle anderen Spieler aus dem aktuellen Kader zu ihrer Zukunft geäußert haben, steht bei den beiden die Entscheidung weiter aus.

Im November 2003 nach einer 0:2-Niederlage des FC Bayern München auf Schalke wählte Torhüter Oliver Kahn in einem TV-Interview markige Worte, um seine Teamkollegen wachzurütteln. „Eier, wir brauchen Eier“, sagte der Nationalkeeper damals. Knapp 22 Jahre später benutzte Marvin Braun eben diesen Satz, der in die Fußball-Geschichte einging, um die Bezirksliga-Spieler des TuS Xanten zu motivieren. Der spielende Co-Trainer und Chefcoach Mirco Dietrich verdeutlichten vor der Einheit am Dienstag in der Kabine nochmals die aktuelle sportliche Situation: Der TuS steckt tief im Abstiegssumpf.

Am Sonntag, 15.30 Uhr, steht wieder so ein wichtiges Duell gegen einen direkten Konkurrenten an. Der Tabellendrittletzte ist zu Gast beim SV Friedrichsfeld. Die Voerder haben vier Punkte mehr auf dem Konto. „Die nächsten fünf Spiele sind richtungsweisend für uns“, so Braun. Die am vergangenen Sonntag ausgefallene Heimpartie gegen Westfalia Anholt wird am Mittwoch, 4. März, 20 Uhr, nachgeholt.

Braun: „Allen muss jetzt klar sein, dass uns Schönspielerei nicht weiterbringt. Wir müssen Erwachsenen-Fußball und vorne viel mehr Durchschlagskraft zeigen.“ Der Co-Trainer und Emircan Boran sind weiterhin rotgesperrt.