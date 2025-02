TuS Xanten legt starken Schlussspurt hin

Der TuS Xanten hat am 21. Spieltag der Bezirksliga den zweiten Saisonsieg bejubeln dürfen. Die abstiegsbedrohte Fürstenberg-Elf schlug auf heimischem Rasen den VfL Tönisberg 3:0 (0:0). Kurios: Alle drei Treffer fielen in den Schlussminuten. Der TuS überholte den TSV Wachtendonk-Wankum in der Tabelle und übernahm den Relegationsplatz. Nach der Karnevalspause treffen die beiden Teams aufeinander.