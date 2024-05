TuS Xanten lässt VfL Repelen alt aussehen

Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten haben am 1. Mai den Ausrutsche von Sonntag in Kevelaer auf heimischem Rasen gegen den VfL Repelen korrigiert. Das Team von Johannes Bothen gewann das Kreis-Derby mit sechs verschiedenen Torschützen mit 6:3 (2:2). „Wir hatten in den 90 Minuten mehr vom Spiel. Der Gegner hat nur viermal aufs Tor geschossen“, sagte Bothen.

Die Hausherren wechselten von einer Vierer- auf eine Dreierkette mit Lukas Maas im Zentrum. Zudem ließ Bothen mit zwei Stürmern spielen. Auf einem trockenen Rasenplatz brachte Giuliano Salierno den VfL nach einem Xantener Ballverlust bereits nach neun Minuten in Führung. Christopher Kimbakidila glich nach Vorarbeit von Maas aus (21.). Aus abseitsverdächtiger Position traf Salierno zum 2:1 (38.). Kimbakidila, der richtig stark aufspielte, legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:2 durch Luca Binias auf.

In Halbzeit zwei hatte der TuS mehr Spielkontrolle. Zwischen der 64. und 76. Minute entschied die Fürstenberg-Elf durch die Treffer von Niklas Bücken, Jan Pimingstorfer sowie David Epp die Partie. Salierno gelang das 3:5 (86.), Velibor Geroschus das sechste TuS-Tor per Strafstoß (88.) nach einem Foul an Luigi Lo Curto. „Nur die erste Halbzeit war in Ordnung“, war VfL-Coach Samir Jabri angesäuert. Zum Auftritt seiner Elf nach der Pause meinte er: „Da lief überhaupt nichts mehr. Auch wenn‘s um nichts mehr ging, erwarte ich viel mehr von meinen Spielern.“