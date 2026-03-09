TuS Xanten lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen

Der TuS Xanten hat in der Bezirksliga mit einem 2:2 (1:2) gegen den TuS Stenern einen weiteren Punkt für den Klassenerhalt gesammelt. „Wir sind gut zurückgekommen. Die Einstellung hat gestimmt wie im schon im Spiel am Mittwoch“, sagte der spielende Co-Trainer, Marvin Braun. Der TuS geht als Tabellenviertletzter in den 23. Spieltag.
Gegen Stenern starteten die Hausherren nicht gut in die Partie. Bereits in der zehnten Minute musste Keeper Jan Kallen, der bereits beim 4:1-Erfolg unter der Woche gegen Anholt wieder im Tor stand, hinter sich greifen. Kubilay Serbes traf für die Gäste. Die Mannschaft von Coach Mirco Dietrich ließ sich allerdings nicht verunsichern und schlug fünf Minuten später bereits zurück. Christopher Kimbakidila traf auf Vorlage von Braun zum Ausgleich (15.).
Noch vor der Pause gingen die Gäste durch Tom-Luca Wanders wieder in Führung (35.). Kurz nach Wiederanpfiff bügelte Luan Schreiber seinen individuellen Fehler, der zum Gegentor geführt hatte, aus. Nach einer Kopfballablage von Gerrit Jenowsky erzielte er das 2:2 (49.).
Dabei blieb‘s trotz weiterer guter Chancen für die Hausherren. „Es war heute bestimmt mehr drin. Leider bekommen wir die Gegentore wieder nach zu leichten Fehlern. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehrere Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Wir laufen zwei Mal alleine auf das gegnerische Tor zu. Allerdings haben wir wieder gegen einen direkten Konkurrenten gepunktet und nicht zu naiv gespielt“, resümierte Braun.
Der Blick des Co-Trainers ging direkt nach vorne. „Als nächstes fahren wir Freitag nach Goch. Das ist das nächste Sechs-Punkte-Spiel. Die nächsten drei Begegnungen dürfen wir nicht verlieren.“ Der TuS ist mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen wieder voll dabei im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einem Sieg über den Vorletzten könnten die Xantener die ganz gefährliche Zone vorerst verlassen. Anstoß am kommenden Freitag ist um 19.30 Uhr im Hubert-Houben-Stadion.
Es spielten: Kallen – Alic (46. Geroschus), Schreiber, Sticklat, Vengels – Binias, Meyer, Braun, Jenowsky, Wardemann (67. Da Silva) – Kimbakidila (71. Malangi).