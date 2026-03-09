TuS Xanten lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen

Noch vor der Pause gingen die Gäste durch Tom-Luca Wanders wieder in Führung (35.). Kurz nach Wiederanpfiff bügelte Luan Schreiber seinen individuellen Fehler, der zum Gegentor geführt hatte, aus. Nach einer Kopfballablage von Gerrit Jenowsky erzielte er das 2:2 (49.).

Dabei blieb‘s trotz weiterer guter Chancen für die Hausherren. „Es war heute bestimmt mehr drin. Leider bekommen wir die Gegentore wieder nach zu leichten Fehlern. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehrere Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Wir laufen zwei Mal alleine auf das gegnerische Tor zu. Allerdings haben wir wieder gegen einen direkten Konkurrenten gepunktet und nicht zu naiv gespielt“, resümierte Braun.

Am Freitag geht es nach Goch

Der Blick des Co-Trainers ging direkt nach vorne. „Als nächstes fahren wir Freitag nach Goch. Das ist das nächste Sechs-Punkte-Spiel. Die nächsten drei Begegnungen dürfen wir nicht verlieren.“ Der TuS ist mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen wieder voll dabei im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einem Sieg über den Vorletzten könnten die Xantener die ganz gefährliche Zone vorerst verlassen. Anstoß am kommenden Freitag ist um 19.30 Uhr im Hubert-Houben-Stadion.