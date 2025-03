TuS Xanten lässt im Kellerduell keine Fragen offen

Das 1:0 gelang David Epp in der zehnten Minute. Der Offensivmann, der die Position des klassischen Neuners ausfüllte, traf zum 2:0 kurz nach dem Seitenwechsel (48.). Das 3:0 fiel durch Norwin Meyer, das Marvin Braun klasse vorbereitete. Seine Flanke nickte der 23-Jährige per Kopf zur Vorentscheidung in die TSV-Maschen (59.). Für Meyer war’s das erste Saisontor. Das 4:0 durch Luca Binas beeindruckte auch so machen Anhänger des Gegners. Der TuS-Spieler verwandelte einen direkten Freistoß (68.).