TuS Xanten klärt die Trainerfrage

Mirco Dietrich wird weiter für den TuS Xanten verantwortlich sein. – Foto: SV Budberg

Einen Monat vor Ende der Bezirksliga-Spielzeit 2025/26 steht fest, wer in der kommenden Saison beim TuS Xanten an der Seitenlinie stehen wird. Levin Bardehle aus der sportlichen Leitung gab die Entscheidung am Sonntag vor der Heimpartie gegen Blau-Weiß Dingden II bekannt. Zudem verlängerte ein weiterer Spieler aus dem aktuellen Kader.

„Mirco hat die Jungs spielerisch weiterentwickelt“

Mirco Dietrich bereitete die TuS-Mannschaft auf das wichtige Duell gegen Dingden II vor. Und der 41-Jährige wird auch in der kommenden Saison als Chefcoach am Fürstenberg tätig sein. Das finale Gespräch dauerte nicht mal eine halbe Stunde, wie Bardehle auf Nachfrage sagte. „Mirco hat die Jungs spielerisch weiterentwickelt. Im nächsten Jahr wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und guten Fußball spielen“, so Bardehle weiter.

Braun bleibt spielender Co-Trainer

Marvin Braun wird Dietrich als spielender Co-Trainer erhalten bleiben. Fest steht jetzt auch, dass Jannis Broß, der Mitte April erstmals für den TuS auf dem Platz stand, über den Sommer hinaus das Xanten-Trikot tragen möchte. Broß ist der 17 Kicker, der seine Zusage gab. Hinzu kommen die Neuzugänge Nathnael Scheffler sowie Giulius Geukes.