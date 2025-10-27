Xanten hat am Ende eines verrückten Spiels die Nase vorn. – Foto: Pascal Derks

TuS Xanten jubelt über „schmutzigen“ Heimerfolg Bezirksliga: Die Zalewski-Elf besiegt den Hamminkelner SV 4:3. In Überzahl verpassen die Gastgeber die Entscheidung. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 TuS Xanten Hamminkeln

Am Ende fragt keiner, wie du gewonnen hast. Wichtig sind die drei Punkte. Wer auch immer dies sinngemäß einmal zuerst formuliert hat, dürfte damit solche Spiele wie das Bezirksliga-Duell zwischen dem TuS Xanten und Hamminkelner SV im Sinn gehabt haben. Es war ein hitziges Hin und Her mit vielen Fehlern und Karten und einem 4:3 (4:2)-Sieg für den Gastgeber. „Lieber schmutzig gewinnen als schön spielen und verlieren“, hatte TuS-Trainer Marcel Zalewski eine ähnliche Weisheit parat.

Der hatte nach der Pleite in der Vorwoche in Rhede seine Elf etwas umgebaut, unter anderem Jesse Sticklat auf die Zehner-Position vorgezogen, da Luca Binias wieder einsatzbereit war. Beide Seiten starteten mit viel Tempo. Beim TuS gab’s zu viele lange Diagonalbälle. Auch passte die Ordnung in der hintersten Kette nicht so recht. Das nutzte Gianluca Klein, um aus rund 18 Metern einen feinen Schuss ans lange Lattenkreuz zu setzen, beim Abpraller war Hassan Hamzaoglu zur Stelle (26.). Das war der Auftakt zu spektakulären 20 Minuten. Zunächst glich Jesse Sticklat nach einer Ecke per Kopf aus (30.), doch keine drei Minuten später ging der Gast erneut durch Linus Kammeier in Führung. Nur zwei Minuten später war’s abermals ein Standard, den der Gastgeber zum Tor vollendet. Einen feinen Freistoß in den Fünfer legt Sticklat per Kopf ab, David Epp nagelt den Ball aus spitzem Winkel ins kurze Eck (35.).