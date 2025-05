TuS Xanten ist nach 4:1-Heimsieg dicht dran am Klassenerhalt

Mit den Erfolgen drängt sich weiter die Frage auf, wie es mit Xanten weitergeht. Trainer Marcel Zalewski hat seine Bedingungen – neben dem Klassenerhalt auch den Verbleib eines Großteils der Spieler – bereits erklärt. Bei den Themen „Sportlicher Leiter und Kaderplanung“ gibt‘s aktuell nichts neues zu melden. Allerdings wurde im näheren Umfeld der Abteilungsleitung gemutmaßt, dass, sobald der Klassenverbleib amtlich sein sollte, auch die vakanten Personalien schnell geklärt seien.

Sollte die Zalewski-Elf ihre Erfolgsserie am nächsten Sonntag gegen Borussia Veen fortsetzen, gäbe es nichts mehr daran zu rütteln, dass auch kommende Saison am Fürstenberg Bezirksliga-Fußball gespielt wird. Und dass die Mannschaft will und kann, belegte der starke Auftritt gegen Broekhuysen. Von der ersten Minute an war der TuS hellwach, aggressiv gegen den Ball und holte direkt eine Ecke. Die zirkelte Marvin Braun so gekonnt auf den hinteren Winkel, dass Gästekeeper Bünnings der Ball ungeschickt durch die Hände rutschte – 1:0 (2.).