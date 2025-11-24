TuS Xanten im Halbfinale dank Matchwinner Vengels

Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten dürfen sich im Kreispokal über den Einzug ins Halbfinale freuen. Mit einem glücklichen 2:1 (1:0)-Erfolg setzten sich die Domstädter gegen den VfL Repelen aus der Nachbargruppe durch. Matchwinner war Xantens Keeper David Vengels, der die Gäste vor allem im zweiten Durchgang verzweifeln ließ.

VfL-Trainer Sercan Baloglu konnte es nicht fassen: „Unverständlich, das wir aufgrund der zweiten Halbzeit mit zahlreichen Großchancen nicht als Sieger vom Platz gehen. Aber Xanten hatte einen überragenden Torhüter, der eine Top-Leistung abgeliefert hat. Insgesamt war es eine sehr bittere Niederlage. Aber so ist es eben schon mal im Pokal.“

Gerrit Jenowsky hatte den Gastgeber nach einem Freistoß von Luca Binias mit 1:0 (30.) in Führung gebracht. Der Torschütze, Christopher Kimbakidila sowie David Epp hatten noch weitere Möglichkeiten, um das Ergebnis vor dem Wechsel hochzuschrauben. In Hälfte zwei änderte sich das Bild.

Repelen kam immer besser in die Partie und drückte die TuS-Fußballer in die eigene Hälfte, die sich kaum noch befreien konnten. Amar Pilavdzic glich aus (57.). In der Folge durfte sich fast jeder VfL-Akteur versuchen, um den zweiten Treffer nachzulegen. Aber es kam anders. Mit der einzigen Chance in der zweiten Halbzeit erzielte Jonah Shao das 2:1 (78.) für Xanten. Gäste-Kapitän Mehmet Ügüdür scheiterte noch am Aluminium, und Vengels kratzte bei einer weiteren Großchance den Ball noch von der Linie.

„Wir hatten definitiv das glücklichere Ende für uns. Es ist schön, dass wir auch mal so ein Spiel gewinnen, was auch gut für die Moral ist. David Vengels hat den Sieg festgehalten. Wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn es in die Verlängerung gegangen wäre“, gab TuS-Trainer Marcel Zalewski zu.

TuS Xanten: D. Vengels; Alic (75. Boran), Meyer, Geroschus (51. Da Silva), Kimbakidila (51. Shao), Epp (88. Braun), Sticklat, J. Vengels, Binias, Jenowsky, Wojciechowski.

VfL Repelen: Rosenauer; Rasche, Tatzel, Ügüdür, Pilavdzic, Ait Dada, Adams, Albus (90. Celik), Slatinjek, Sadat (67. Kuci), Stielke.