TuS Xanten holt zwei neue Spieler

Xanten ist an weiteren Neuen dran

Vom A-Ligisten VfB Marathon Remscheid kommt der 27-jährige Jehovany Pedro da Silva. „Er ist nach Duisburg gezogen und im Mittelfeld flexibel einsetzbar“, so Ingendahl. Pedro da Silva lief für die Remscheider vor deren Abstieg siebenmal in der Bezirksliga auf. Zudem wird Benjamin Alic in der nächsten Saison am Fürstenberg kicken. Der 18-jährige Innenverteidiger ist der Sohn von Dzemal Alic, der in der Spielzeit 2015/16 die zweite Mannschaft der Xantener trainiert hat. Der Youngster wechselt vom Uedemer SV zum TuS. Für den Klub aus dem Kreis Kleve/Geldern stand er in der vergangenen Saison in 22 A-Liga-Partien auf dem Platz.