TuS Xanten holt jungen Mittelfeldspieler dazu

Dass der neue Coach des TuS Xanten, Mirco Dietrich, an diesem Dienstag seine Bezirksliga-Kicker zum ersten Training unter seiner Regie und des Jahres zusammenbringen wird, ist gewiss, fraglich sind nur das Wo und Wie. „Das Wetter funkt da leider ein wenig dazwischen“, so Dietrich, der entsprechend kurzfristig entscheiden wird, wie der Auftakt aussehen wird.
Dabei wird er nicht nur einen vielversprechenden Zugang im Kader begrüßen dürfen, sondern auch drei Langzeitverletzte sollen laut Sportlichem Leiter, Frank Ingendahl, wieder mitmischen und zeitnah zur Verfügung stehen. Besonders erfreulich dürfte dabei die Rückkehr von Lukas Wellmanns sein, der auf der rechten Außenverteidiger-Position mit seinen Offensiv-Qualitäten und der Kopfballstärke der Mannschaft nach dem Schienbeinbruch rund ein halbes Jahr schmerzlich fehlte. Die Heilung verlief wohl so gut, dass er nicht wie zunächst prognostiziert erst im März, sondern eben bereits jetzt schon wieder mit dem Training starten kann.
Ebenfalls wieder das Training aufnehmen wird Niklas Maas, der so eine weitere Option für den Sturm darstellt. Bei Niklas Bücken ist Ingendahl etwas vorsichtiger. Training sei vielleicht schon drin, aber ein Einsatz kommt wohl keinesfalls vor Februar in Frage. „Insofern stehen uns quasi drei Zugänge zur Verfügung“, unkt Ingendahl, da die Verletzungspause bei jedem dieser drei mehrere Monate dauerte.
Den ersten wirklich neuen Namen im Kader findet man mit Zeon Kern. Der 21-Jährige kommt von der Reserve der Gocher Viktoria, wo er in der Hinrunde auf fünf Starteinsätze, bei denen er auch jedes Mal ausgewechselt wurde, und zwei Einwechselungen kam, was sich zunächst nicht so toll anhört. Doch Ingendahl charakterisiert Kern als „jungen, ehrgeizigen Mittelfeldspieler mit Perspektive.“ Und wer weiß, was in Goch nicht zusammenpasste, denn in der Saison davor kickte er für die SV Hönnepel-Niedermörmter ebenfalls in der Bezirksliga, absolvierte da 26 Partien, davon 24 in der Startelf und wurde nur zweimal ausgewechselt. Das hat er Hö.-Nie. mit sechs eigenen Treffern sowie vier Assists gedankt.
Wenn Trainer Dietrich diese Qualitäten auch für den TuS aus dem jungen Mittelfeldspieler kitzeln kann, ist dieser definitiv ein Gewinn für die Fürstenberg-Kicker. „Es gibt noch Gespräche mit dem einen oder anderen Spieler, aber da ist noch nichts spruchreif“, will Ingendahl über weitere potenzielle Zugänge erst reden, wenn die Unterschrift unter dem Vertrag ist.
Derweil hofft TuS-Trainer, dass es ab Dienstag in irgendeiner Form mit Ball auf den Platz gehen kann, auch wenn die Bedingungen alles andere als ideal sind. „Ich arbeite sehr gerne mit Spielformen und will die Mannschaft da schon entsprechend mitnehmen“, wäre das allerdings auf einem holprigen und schneebedeckten Aschenplatz alles andere als optimal. Zumal er auch taktisch einiges im Block hat und aufarbeiten möchte. „Ein erster Fokus wird auf dem Aufbauspiel liegen“, hat er sich vorgenommen. „Da hat die Mannschaft in den beiden Spielen, die ich gesehen habe, deutliches Verbesserungspotenzial.“
In Sachen Spielsystem will er sich noch nicht festlegen. „Das wird sich zeigen“, sagt er und kündigt an, auch „mit einigen Spielern Rücksprache zu nehmen.“ Dietrich selbst mag sich da noch nicht festlegen, „aber die Mannschaft bevorzugt bislang wohl Systeme mit Viererkette.“ Andererseits zeichnet eine gute Mannschaft ja auch aus, dass sie sich in unterschiedlichen Systemen bewegen kann und entsprechend Gegner immer wieder vor neue Herausforderungen stellt oder eben sich auf Gegner entsprechend einstellen kann.
Für den Freitag steht der Mannschaft auf alle Fälle eine Halle fürs Training zur Verfügung, so dass vernünftig mit dem Ball gearbeitet werden kann. Denn am Samstag kommt’s – wenn es das Wetter zulässt – bereits zum ersten Härtetest. Da soll um 14 Uhr das Spiel beim Oberligisten SV Sonsbeck angepfiffen werden. „Ich hoffe sehr, dass das ausgetragen werden kann“, gilt Dietrichs banger Blick der Wetterkarte. Doch in der Summe ist man seitens des TuS Xanten laut Ingendahl sehr zuversichtlich, dass „wir die Rückrunde gut wuppen können.“