TuS Xanten holt jungen Mittelfeldspieler dazu

Dass der neue Coach des TuS Xanten, Mirco Dietrich, an diesem Dienstag seine Bezirksliga-Kicker zum ersten Training unter seiner Regie und des Jahres zusammenbringen wird, ist gewiss, fraglich sind nur das Wo und Wie. „Das Wetter funkt da leider ein wenig dazwischen“, so Dietrich, der entsprechend kurzfristig entscheiden wird, wie der Auftakt aussehen wird.

Dabei wird er nicht nur einen vielversprechenden Zugang im Kader begrüßen dürfen, sondern auch drei Langzeitverletzte sollen laut Sportlichem Leiter, Frank Ingendahl, wieder mitmischen und zeitnah zur Verfügung stehen. Besonders erfreulich dürfte dabei die Rückkehr von Lukas Wellmanns sein, der auf der rechten Außenverteidiger-Position mit seinen Offensiv-Qualitäten und der Kopfballstärke der Mannschaft nach dem Schienbeinbruch rund ein halbes Jahr schmerzlich fehlte. Die Heilung verlief wohl so gut, dass er nicht wie zunächst prognostiziert erst im März, sondern eben bereits jetzt schon wieder mit dem Training starten kann. Ebenfalls wieder das Training aufnehmen wird Niklas Maas, der so eine weitere Option für den Sturm darstellt. Bei Niklas Bücken ist Ingendahl etwas vorsichtiger. Training sei vielleicht schon drin, aber ein Einsatz kommt wohl keinesfalls vor Februar in Frage. „Insofern stehen uns quasi drei Zugänge zur Verfügung“, unkt Ingendahl, da die Verletzungspause bei jedem dieser drei mehrere Monate dauerte.

Der erste Neue ist da Den ersten wirklich neuen Namen im Kader findet man mit Zeon Kern. Der 21-Jährige kommt von der Reserve der Gocher Viktoria, wo er in der Hinrunde auf fünf Starteinsätze, bei denen er auch jedes Mal ausgewechselt wurde, und zwei Einwechselungen kam, was sich zunächst nicht so toll anhört. Doch Ingendahl charakterisiert Kern als „jungen, ehrgeizigen Mittelfeldspieler mit Perspektive.“ Und wer weiß, was in Goch nicht zusammenpasste, denn in der Saison davor kickte er für die SV Hönnepel-Niedermörmter ebenfalls in der Bezirksliga, absolvierte da 26 Partien, davon 24 in der Startelf und wurde nur zweimal ausgewechselt. Das hat er Hö.-Nie. mit sechs eigenen Treffern sowie vier Assists gedankt.