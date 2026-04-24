TuS Xanten hat’s im Abstiegskampf eilig

Am vergangenen Sonntag punktete der TuS dreifach in Hamminkeln. „Wir sind gut drauf. Gegen Rindern muss der nächste Dreier her“, sagt der spielende Co-Trainer Marvin Braun. Die 0:4-Klatsche im Hinspiel ist ganz weit weg.

Aktuell liegt Xanten als Tabellenelfter drei Zähler vor dem Relegationsrang. In sechs Begegnungen kann der TuS noch punkten. Braun: „Wir wollen gerne vor den letzten beiden Saisonpartien durch sein. Das Derby gegen Veen am vorletzten Spieltag und zum Schluss in Twisteden, wo wir uns immer sehr schwertun, sollten wir als Entscheidungsspiele vermeiden.“

Auf vier verletzte Kicker muss Dietrich am Sonntag verzichten. Gerrit Jenowsky, Wito Wojciechowski, David Epp und auch Keeper Jan Kallen müssen passen. Kallen meldete sich für diese Woche mit einer Schulterverletzung ab. Dagegen freut sich nicht nur Braun auf die Rückkehr von Lukas Wellmanns. Der 25-Jährige hatte sich Ende August schwer am rechten Fuß verletzt. Er kündigte für Freitag an, ins Mannschaftstraining einsteigen zu wollen.