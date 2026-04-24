TuS Xanten hat’s im Abstiegskampf eilig

In der Rückrunden-Tabelle der Bezirksliga trennen den TuS Xanten und SV Rindern nur zwei Zähler. In der Gesamttabelle ist der Abstand deutlich größer. Die TuS bangt noch um den Klassenerhalt, die Klever können als Fünftplatzierte entspannt für die neue Saison planen. Am Sonntag, 15 Uhr, treffen die beiden Teams im Fürstenberg-Stadion aufeinander. Warum Xanten mit breiter Brust in die Partie geht.
Die TuS-Fußballer haben letztmals Ende November auf heimischer Anlage eine Partie verloren (1:6 gegen SV Haldern). Vor der Klatsche gegen das Schlusslicht war Trainer Marcel Zalewski entlassen worden. Mittlerweile steht Mirco Dietrich an der Seitenlinie. Mit ihm ist die Xantener Mannschaft auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Was zu Hause möglich ist, haben die Fürstenberg-Fußballer unter anderem Anfang April im Kreispokal-Halbfinale mit einem Sieg über den SV Scherpenberg unter Beweis gestellt. Das Endspiel gegen den Büdericher SV beim 1. FC Lintfort steigt übrigens am 14. Mai um 17 Uhr.
Am vergangenen Sonntag punktete der TuS dreifach in Hamminkeln. „Wir sind gut drauf. Gegen Rindern muss der nächste Dreier her“, sagt der spielende Co-Trainer Marvin Braun. Die 0:4-Klatsche im Hinspiel ist ganz weit weg.
Aktuell liegt Xanten als Tabellenelfter drei Zähler vor dem Relegationsrang. In sechs Begegnungen kann der TuS noch punkten. Braun: „Wir wollen gerne vor den letzten beiden Saisonpartien durch sein. Das Derby gegen Veen am vorletzten Spieltag und zum Schluss in Twisteden, wo wir uns immer sehr schwertun, sollten wir als Entscheidungsspiele vermeiden.“
Auf vier verletzte Kicker muss Dietrich am Sonntag verzichten. Gerrit Jenowsky, Wito Wojciechowski, David Epp und auch Keeper Jan Kallen müssen passen. Kallen meldete sich für diese Woche mit einer Schulterverletzung ab. Dagegen freut sich nicht nur Braun auf die Rückkehr von Lukas Wellmanns. Der 25-Jährige hatte sich Ende August schwer am rechten Fuß verletzt. Er kündigte für Freitag an, ins Mannschaftstraining einsteigen zu wollen.