TuS Xanten hat einen neuen Lieblingsgegner

Der Hamminkler SV liegt dem TuS Xanten – Foto: Sven Hanisch

Der Hamminkelner SV liegt den Bezirksliga-Fußballern des TuS Xanten. Beim Lieblingsgegner gab’s einen 2:1 (1:0)-Erfolg für das Team von Mirco Dietrich. Es war der vierte Sieg in Folge für den TuS gegen den HSV. Dass spielerische Höhepunkte Mangelware waren, interessierte die Gäste nach dem Schlusspfiff herzlich wenig. Es war ein wichtiger Dreier für den Klassenerhalt. Xanten schob sich mit jetzt 34 Zählern auf Tabellenrang elf vor.