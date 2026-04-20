TuS Xanten hat einen neuen Lieblingsgegner

Der Hamminkelner SV liegt den Bezirksliga-Fußballern des TuS Xanten. Beim Lieblingsgegner gab’s einen 2:1 (1:0)-Erfolg für das Team von Mirco Dietrich. Es war der vierte Sieg in Folge für den TuS gegen den HSV. Dass spielerische Höhepunkte Mangelware waren, interessierte die Gäste nach dem Schlusspfiff herzlich wenig. Es war ein wichtiger Dreier für den Klassenerhalt. Xanten schob sich mit jetzt 34 Zählern auf Tabellenrang elf vor.
Der TuS war in die Anfangsviertelstunde die bessere Mannschaft und hatte die erste gefährliche Chance durch Luca Binas. Der 25-Jährige tauchte frei vor HSV-Keeper Yannick Winkin auf, schoss ihm aber in die Arme. Die Hausherren wurden dann stärker und kamen zu vielversprechenden Chancen.
In Führung ging aber der TuS durch Velibor Geroschus per Flachschuss mit dem schwächeren linken Fuß (37.). Der Ausgleich fiel aber bereits in der 39. Minute durch Hassan Hamzaoglu (39.). Da sah Keeper David Vengels gar nicht gut aus.
Nach dem Seitenwechsel gab’s auf beiden Seiten eigentlich keine richtig gefährliche herausgespielte Tormöglichkeit mehr. Das 2:1 ging aufs Konto von Marvin Braun, der aus rund 22 Metern per Freistoß traf (51.). Christopher Kimbakidila war gelegt worden.
In der 68. Minute wurde es laut vor der Bank der Hausherren, die nach einem Foul von Luan Schreiber an Hamzaoglu einen Platzverweis forderten. Für Trainer Erdal Dasdan war’s eine Notbremse. Dietrich bemerkte, dass der HSV viel Unruhe in die Partie gebracht habe: „Nach dem Schlusspfiff sah der gegnerische Trainer dann sogar noch Rot.“