TuS Xanten gibt Kimbakidila eine zweite Chance

Christopher Kimbakidila nimmt einen zweiten Anlauf beim TuS Xanten. – Foto: Siggi

Am Sonntag steigen die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ein. Zum Treffpunkt um 10.30 Uhr erwartet Trainer Johannes Bothen auch Christopher Kimbakidila. Der 22-jährige Offensivmann kehrt zum zweiten Mal an den Fürstenberg zurück. Kimbakidila, der schon in der Xantener Jugend spielte, war 2020 von der SV Hönnepel-Niedermörmter zum TuS gewechselt, hatte sich aber nicht durchsetzen können und ging 2021 zurück zum Landesliga-Klub aus Kalkar. „Jeder hat eine zweite Chance verdient. Er ist jetzt zwei Jahre älter. Und wenn Christopher seine Qualitäten auf den Platz bringt, ist er eine Verstärkung für uns“, sagt Thomas Dörrer, der Sportliche Leiter. Kimbakidila wurde unter anderem bei RW Essen und dem MSV Duisburg ausgebildet.