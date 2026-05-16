TuS Xanten gewinnt Kreispokal spektakulär – und verkündet Transfer

Der Bezirksligist TuS Xanten hat den Andreas-Thiemann-Kreispokal im Kreis Moers eindrucksvoll gewonnen. Die Mannschaft setzte sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen den A-Ligisten Büdericher SV durch. Rund 600 Zuschauer verfolgten das Spektakel, das zu Beginn gar nicht so deutlich ausgesehen hatte. Und nach dem Abpfiff machen auch noch Kadernews für die neue Saison die Runde.
„Insgesamt ist der Sieg verdient. Wir hatten viel mehr Ballbesitz, haben nach dem Führungstreffer allerdings etwas weniger gemacht. Mit dem 2:0 ist der Knoten dann wieder geplatzt“, sagte der Xantener Trainer Mirco Dietrich. Jedoch hatten die Fans lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel gesehen.
In einer chancenarmen ersten Halbzeit sorgte Xantens Jesse Sticklat mit seinem Kopfball nach einer Ecke für die frühe Führung (22.). Da sich der Underdog aus Büderich auf die Defensive konzentrierte, ging es mit dem knappen Vorsprung für die Xantener in die Pause.
In der zweiten Hälfte kamen die Büdericher aktiver und mutiger aus der Kabine zurück und hatten durch Mika Heckers die große Chance, die Partie auf den Kopf zu stellen. Sein Schuss landete allerdings nur am Pfosten (50.). Kurze Zeit später verpasste auch Hubert Welens frei stehend vor dem Tor den Ausgleich.
„Wir haben versucht, das Spiel lange offen zu halten, und standen in der zweiten Halbzeit kurz vor dem Ausgleich zum 1:1. Wenn es gefallen wäre, hätte das Spiel vielleicht eine andere Richtung eingeschlagen“, sagte Büderichs Trainer Frank Griesdorn. Alle Hoffnungen des Außenseiters wurden in der 70. Minute beendet.
David Epp blieb in einer Eins-gegen-Eins-Situation eiskalt und spitzelte den Ball in die lange Ecke zum 2:0. Die anschließenden zehn Minuten entschieden das Finale endgültig. In der 72. Minute brachte Büderichs Maxim Bachmann den Xantener David Epp kurz vor dem Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Jan Christian Behnisch entschied richtigerweise auf Notbremse und schickte den 24-Jährigen mit der Roten Karte im Gepäck vom Platz.
Sechs Minuten später sorgte wieder Jesse Sticklat, diesmal auf Vorlage von David Epp, für die Entscheidung (78.). Wieder David Epp (81.) sowie der eingewechselte Emircan Boran mit einem strammen Schuss in die Ecke (89.) sorgten für den 5:0-Endstand.
Trotz der Niederlage bezeichnete BSV-Trainer Griesdorn die Pokalsaison als vollen Erfolg. Die Mannschaft wurde von den in Fanbussen mitgereisten Fans nach dem Schlusspfiff lautstark gefeiert: „Das ganze Dorf kann stolz sein. So ein Support ist etwas Tolles. Das haben wir den ganzen Tag schon gespürt“, sagte der Coach.
TuS-Trainer Mirco Dietrich hatte kürzlich seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben und blickt schon auf die nächsten Aufgaben: „Ich fühle mich wohl. Ich bin froh und glücklich hier. Deshalb habe ich auch verlängert. Wir sind allerdings noch nicht durch. Wir haben in der Bezirksliga noch drei schwere Spiele vor der Brust. In der Mannschaft steckt viel drin. Sie ist bereit“, so der Coach.
In Sachen Kaderplanung für die neue Saison hat der TuS Xanten auch Neuigkeiten zu vermelden. Buhari Gariba wechselt zur kommenden Saison aus der A-Jugend des SV Budberg nach Xanten, wie der Sportliche Leiter Levin Bardehle am Rande des Finales verriet: „Wir konnten mit Buhari einen schnellen und technisch starken Spieler für uns gewinnen. Wir möchten weiter junge Spieler verpflichten und entwickeln. Außerdem hat unser Torwart Jan Kallen für die nächste Saison zugesagt. Zudem führen wir noch gute Gespräche. Wir freuen uns, dass Mirco Dietrich verlängert hat, und sind absolut zufrieden mit ihm und seiner Arbeit.“