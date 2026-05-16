TuS Xanten gewinnt Kreispokal spektakulär – und verkündet Transfer

In einer chancenarmen ersten Halbzeit sorgte Xantens Jesse Sticklat mit seinem Kopfball nach einer Ecke für die frühe Führung (22.). Da sich der Underdog aus Büderich auf die Defensive konzentrierte, ging es mit dem knappen Vorsprung für die Xantener in die Pause.

In der zweiten Hälfte kamen die Büdericher aktiver und mutiger aus der Kabine zurück und hatten durch Mika Heckers die große Chance, die Partie auf den Kopf zu stellen. Sein Schuss landete allerdings nur am Pfosten (50.). Kurze Zeit später verpasste auch Hubert Welens frei stehend vor dem Tor den Ausgleich.

„Wir haben versucht, das Spiel lange offen zu halten, und standen in der zweiten Halbzeit kurz vor dem Ausgleich zum 1:1. Wenn es gefallen wäre, hätte das Spiel vielleicht eine andere Richtung eingeschlagen“, sagte Büderichs Trainer Frank Griesdorn. Alle Hoffnungen des Außenseiters wurden in der 70. Minute beendet.

TuS Xanten entscheidet das Kreispokalfinale innerhalb von zehn Minuten