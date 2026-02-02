TuS Xanten gewinnt geschichtsträchtiges Heimspiel

Mit einem wichtigen 2:1 (1:1)-Heimerfolg startete der TuS Xanten in der Bezirksliga gegen Alemannia Pfalzdorf in die zweite Halbserie. Der Restart der Fürstenberg-Kicker war gleichzeitig eine Premiere. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte absolvierte der TuS ein Meisterschaftsspiel auf dem Kunstrasen des SSV Rheintreu Lüttingen.
Weil die Plätze im Fürstenberg-Stadion unbespielbar waren, kontaktierte Xantens Fußball-Abteilungsleiter Nils Gilleßen den SSV, der umgehend der Anfrage zustimmte. „Mittlerweile pflegen wir im Stadtgebiet ein freundschaftliches Verhältnis. Ein großes Dankeschön an den SSV“, so Gilleßen. Die kurzfristige Änderung der Spielstätte sowie die neue Anstoßzeit (16 Uhr) kamen rechtzeitig bei den Anhängern an, sodass 70 Zuschauer den Weg nach Lüttingen fanden.
Mirco Dietrich schickte seine Elf in einem 4-2-3-1-System aufs Feld. Optisch hatte der TuS zwar mehr Spielanteile, aber zumeist bespielten sich die Teams im Mittelfeld. Strafraumszenen waren Mangelware. Xantens neuer Cheftrainer musste mit ansehen, wie die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoßtor durch Danijel Lorenz in Führung gingen (19.). Xanten ließ sich von dem Rückstand nicht beirren und drückte auf den Ausgleich.
Erst scheiterte Noah Afonso Malangi (27.) und dann Benjamin Alic (38.). Sein Kopfball wurde gerade noch von der Linie geklärt. Nach einem Foul an Niklas Maas entschied der Unparteiische auf Strafstoß. David Epp verwandelte sicher zum 1:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aktiver und verzeichneten die ersten Möglichkeiten.
Gejubelt wurde aber auf der anderen Seite. Im zweiten Abschnitt traf erneut Epp – 2:1 in der 70. Minute. Christopher Kimbakidila hatte noch die große Möglichkeit zum 3:1, vergab aber trotz einer Überzahlsituation. „Da hätten wir für die Entscheidung sorgen müssen. Insgesamt haben wir später den Faden verloren und uns zum Sieg gezittert“, gab Dietrich zu. Zweimal rettete das Aluminium für den TuS. Kurz vor dem Schlusspfiff scheiterte Stratemann per Strafstoß am rechten Pfosten.
