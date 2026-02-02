TuS Xanten gewinnt geschichtsträchtiges Heimspiel

Mirco Dietrich schickte seine Elf in einem 4-2-3-1-System aufs Feld. Optisch hatte der TuS zwar mehr Spielanteile, aber zumeist bespielten sich die Teams im Mittelfeld. Strafraumszenen waren Mangelware. Xantens neuer Cheftrainer musste mit ansehen, wie die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoßtor durch Danijel Lorenz in Führung gingen (19.). Xanten ließ sich von dem Rückstand nicht beirren und drückte auf den Ausgleich.

Erst scheiterte Noah Afonso Malangi (27.) und dann Benjamin Alic (38.). Sein Kopfball wurde gerade noch von der Linie geklärt. Nach einem Foul an Niklas Maas entschied der Unparteiische auf Strafstoß. David Epp verwandelte sicher zum 1:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aktiver und verzeichneten die ersten Möglichkeiten.