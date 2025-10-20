TuS Xanten geht gegen den VfL Rhede unter

Als Schiedsrichter Niklas Schneider die Bezirksliga-Partie im Sportpark des VfL Rhede abpfiff, musste Marcel Zalewski zwangsläufig an die erste Halbzeit denken. Da hatte der TuS Xanten gegen den souveränen Spitzenreiter viele gute Szenen gezeigt, sogar einen weiteren Treffer hätte erzielen können. Dass am Ende die höchste Saison-Niederlage für die Fürstenberg-Fußballer zu Buche stand, war für Zalewski in der ersten Nachbetrachtung nicht nachvollziehbar. Allerdings musste er sich eingestehen, dass seinem Team bei der 1:5 (1:1)-Pleite in Hälfte zwei die Galligkeit fehlte, um einem spielstarken Spitzenreiter die Stirn zu bieten.