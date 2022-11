Der TuS Xanten will wieder angreifen. – Foto: Jakob Klos

TuS Xanten: Epp ein Kandidat für die Startelf Gegen den 1. FC Kleve wollen die Xantener wieder in die Spur kommen.

Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten haben die erste Saison-Schlappe in Twisteden (1:3) abgehakt. „Klar waren wir enttäuscht. Aber wir können die Niederlage richtig einsortieren“, sagte Trainer Johannes Bothen vor der Heimpartie am Sonntag, 14.30 Uhr, gegen den 1. FC Kleve II.

Neues Spiel, alte Probleme: Personell sieht’s beim TuS weiter nicht rosig aus. So muss der Coach auch am Sonntag erneut Umstellungen vornehmen. So klagte Jonas Vengels nach der Twisteden-Partie über Schulterschmerzen. Lukas Maas weilt im Urlaub. David Epp sorgt für einen Lichtblick. Der Offensivmann hat seine Verletzung auskuriert und ist nach zwei kürzen Einsätzen als Einwechselspieler ein Kandidat für die Startelf.