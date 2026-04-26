TuS Xanten dreht 0:3, Rindern verspielt sicheren Sieg spät

Xanten darf sich freuen. – Foto: Sven Hanisch

Der 29. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 4, liefert gleich mehrere Geschichten: TuS Xanten schafft ein spektakuläres Comeback gegen den SV Rindern, Sportfreunde Broekhuysen lassen erneut Punkte liegen, während SGE Bedburg-Hau und Alemannia Pfalzdorf wichtige Siege im Tabellenkeller einfahren.

Während der Kevelaerer SV im Rennen um die oberen Plätze wichtige Punkte liegen lässt und den Abstand nach ganz oben nicht verkürzen kann, bleibt Goch II im Tabellenkeller gefangen. Der Punktgewinn ist zwar ein kleiner Schritt, reicht im engen Abstiegskampf aber kaum aus, um entscheidend Boden gutzumachen – zumal Rang 15 weiterhin die Relegation bedeutet und die direkten Abstiegsplätze bedrohlich nah bleiben.

Zwischen Viktoria Goch II und dem Kevelaerer SV entwickelte sich eine Partie, in der die Gäste zunächst effizienter agierten und durch Gian-Luca Dittrich in Führung gingen (36.). Goch hielt dagegen, musste aber bis in die Schlussphase auf den Ausgleich warten, den schließlich Marvin Gisberts erzielte (80.), nachdem die Hausherren zuvor mehrfach den Weg nach vorne gesucht hatten. In den letzten Minuten hatte Viktoria Goch II sogar noch die große Chance auf den Sieg: Marvin Kürbs, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, hätte beinahe den entscheidenden Treffer markiert, traf jedoch nur die Latte. So blieb es beim Remis, das für beide Seiten unterschiedliche Auswirkungen hat.

Der TSV Weeze erwischte gegen den VfL Rhede den besseren Start und ging durch Yannick Gorthmanns früh in Führung (17.), wodurch die Gastgeber dem Tabellenführer direkt die gewünschte Richtung der Partie vorgaben. Zunächst bot sich dem VfL Rhede die große Chance auf den Ausgleich, doch Noah Paß scheiterte mit einem Foulelfmeter am Weezer Torhüter (39.). Nur zwei Minuten später machte es Paß besser und traf zum 1:1 (41.), sodass die Partie wieder völlig offen war. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams keine weiteren Treffer mehr erzielten. Für den VfL Rhede bedeutet das Remis zwar einen weiteren Punkt im Titelrennen, allerdings verpasst es der Spitzenreiter, sich deutlicher von der Konkurrenz abzusetzen. Da Rang eins direkt aufsteigt und Platz zwei in die Relegation muss, könnte jeder liegen gelassene Punkt im Saisonendspurt entscheidend werden, wobei die SF Broekhuysen nicht vor Selbstbewusstsein strotzen. Der TSV Weeze hingegen bestätigt seine stabile Form, sammelt einen wichtigen Zähler und festigt seinen Platz im gesicherten Mittelfeld.

Die SGE Bedburg-Hau drehte eine umkämpfte Partie gegen den Hamminkelner SV und sicherte sich drei wichtige Punkte im Tabellenkeller. Zunächst brachte Romeo Burghardt die Gäste in Führung (34.), doch nach dem Seitenwechsel übernahm Bedburg-Hau zunehmend die Kontrolle. Falko Kersten glich aus (61.), ehe Theo Panke (70.) und Tim Helmus (79.) die Partie komplett drehten. Der Hamminkelner SV kam durch Kitischa Lukas Gutenberger in der Schlussminute noch einmal heran (90.), konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Zudem schwächten sich die Gäste durch eine Rote Karte gegen Felix Becker in der Nachspielzeit zusätzlich. Bedburg-Hau verschafft sich damit im engen Kampf um Rang 15 etwas Luft, während Hamminkeln im gesicherten Mittelfeld bleibt.

Alemannia Pfalzdorf setzte sich knapp gegen die DJK Twisteden durch und sammelt wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Jamie Caspers erzielte in der 66. Minute den entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Die DJK Twisteden verpasst damit die Chance, sich weiter in Richtung Aufstiegsplätze zu orientieren, dagegen hat Pfalzdorf den Abstand zu den Nichtabstiegsrängen verkürzt.

Zwischen den Sportfreunden Broekhuysen und Borussia Veen entwickelte sich ein turbulentes Spiel mit wechselnden Phasen. Veen legte stark los und ging durch einen Doppelpack von Jonas van den Brock früh mit 2:0 in Führung (1., 29.). Noch vor der Pause verkürzte Maurice Horster (41.) für Broekhuysen. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gastgeber durch Luca Schmermas per Handelfmeter aus (55.), ehe Leon Peun die Partie drehte (70.). Doch Borussia Veen zeigte Moral und kam durch Leon van Bonn spät zum 3:3 (87.). Für Broekhuysen ist es ein weiterer Dämpfer im Titelrennen, da der Rückstand auf Tabellenführer VfL Rhede bestehen bleibt. Veen festigt dagegen seine Position im oberen Mittelfeld.

Westfalia Anholt setzte sich gegen den SV Haldern mit 2:1 durch und verschafft sich damit etwas Luft im unteren Tabellenbereich. Daniel Buscher brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack innerhalb weniger Minuten auf die Siegerstraße (50., 54.). Der SV Haldern kam durch Phillip Adamczyk noch einmal heran (84.), konnte die Partie aber nicht mehr drehen. Während Anholt den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößert, bleibt Haldern als Tabellenletzter weiter deutlich im Hintertreffen und benötigt dringend weitere Punkte.

Die SV 08/29 Friedrichsfeld setzte sich deutlich gegen den SV Blau-Weiß Dingden II durch und verschafft sich damit Luft im unteren Tabellenbereich. Rafael David Buch eröffnete den Torreigen (20.), ehe Gianluca Buhlmann (37.) und Emir Zerdo (60.) die Führung ausbauten. Zwar konnte Marco Harbring für Dingden verkürzen (67.), doch Samid Kurtanovic stellte wenig später den alten Abstand wieder her (70.). Friedrichsfeld klettert damit in der Tabelle nach oben und entfernt sich vom direkten Abstiegsbereich.

Der TuS Stenern feierte einen wichtigen Heimsieg gegen die Sportfreunde 97/30 Lowick und verbessert damit seine Ausgangsposition im Abstiegskampf. Alexander Biermann erzielte kurz vor der Pause den entscheidenden Treffer (45.). Lowick fand im zweiten Durchgang keine passende Antwort, sodass Stenern den knappen Vorsprung über die Zeit brachte. Durch den Sieg rückt Stenern näher an das rettende Ufer heran, während Lowick im Mittelfeld verbleibt und den Abstand nach unten im Blick behalten muss.

Das spektakulärste Spiel des Tages lieferten der TuS Xanten und der SV Rindern. Die Gäste schienen nach Treffern von Maximilian Janssen (18., 49.) und Peter Mayr (61.) bereits wie der sichere Sieger, ehe Xanten eine bemerkenswerte Aufholjagd startete. Zunächst verkürzte Christopher Kimbakidila (64.), bevor Jesse Sticklat spät den Anschluss herstellte (88.). In der Nachspielzeit sorgte schließlich Luan Schreiber für den vielumjubelten Ausgleich (90.+7). Rindern schwächte sich zudem durch eine Rote Karte gegen Robert Boßmann sowie zwei Gelb-Rote Karten selbst, was die Aufholjagd zusätzlich begünstigte. Für Xanten ist der Punkt im Kampf um den Klassenerhalt enorm wichtig, Rindern gibt einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand.

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau

Sa., 02.05.26 17:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Kevelaerer SV

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - VfL Rhede

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Twisteden

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - SV Haldern

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Rindern

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Borussia Veen

So., 10.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV