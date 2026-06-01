TuS Xanten bleibt nach Remis gegen Veen Bezirksligist

Mit einem 1:1 (0:0) am vorletzten Spieltag der Bezirksliga hat sich der TuS Xanten gegen Borussia Veen auch letzter theoretischer Abstiegsängste befreit. Dennoch wollte nicht so wirklich Jubel aufkommen. Denn angesichts der drückenden Überlegenheit vor allem in der ersten Hälfte hätte der TuS durchaus drei Punkte verdient gehabt.
„Gefühlt hatten wir vor der Pause 80 Prozent Ballbesitz, wenn das reicht“, analysierte Trainer Mirco Dietrich im Anschluss. Doch wie so oft in dieser Saison machte der TuS einfach zu wenig aus seinen Chancen. So verzeichnete der Gastgeber in der ersten Hälfte eine Vielzahl von Abschlüssen, doch entweder parierte Veens Keeper Janek Keusemann wie gleich zu Beginn gegen Luan Schreiber glänzend (9.) oder aber die Schützen verzogen knapp.
Auch geriet so manche Flanke in den Strafraum etwas zu ungenau, so dass die agilen Spitzen David Epp, Luca Binias oder Gerrit Jenowsky nicht an den Ball kamen. Die wohl größte Gelegenheit vor der Pause, die Schwarz-Weißen in Front zu bringen, hatte Binias, als Keusemann den Ball unsauber aus dem Strafraum schlug, doch der etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Kasten so angespielte Binias war wohl zu überrascht und schlenzte den Ball viel zu harmlos auf das Veener Gehäuse, so dass der Keeper seinen Bock selber ausbügeln konnte.
Von den Kickern aus dem Krähendorf hingegen war vor der Pause überhaupt keine Offensiv-Aktion zu sehen. Nicht einmal spielte sich Veen in den Strafraum des TuS, geschweige denn, dass es einen Abschluss auf das Gehäuse von Keeper Jan Kallen gab. „Unser Kader war dünn, dennoch hatten wir uns am Freitag eine Taktik ausgedacht. Nur kurzfristig gab es weitere Ausfälle, da mussten wir das Spiel anpassen“, erläuterte Trainer Alexander Wisniewski. „Das Ziel lautete, so lange wie möglich die Null zu halten.“
Und das gelang den Gästen aus dem Krähendorf – bis zur 53. Minute. Jenowsky gelang ein halbhoher Doppelpass auf kurzem Raum mit Schreiber, anschließend marschierte der Kapitän in den Strafraum und passte scharf quer, wo David Epp in bewährter Manier zur Stelle war und das hochverdiente 1:0 erzielte.
Erst kurz danach verzeichnete Veen den ersten Abschluss in Richtung des Xantener Tores, doch den eher harmlosen Kopfball fing Kallen sicher. Insgesamt blieb der TuS am Drücker, aber nun gelang es Veen, eine andere Forderung von Trainer Wisniewski zu erfüllen – nämlich immer wieder mal Nadelstiche zu setzen. Dennoch war der Gegentreffer für den TuS unnötig.
Nach einem Ballverlust auf der linken Außenbahn konnte Marc Balonier einen satten tiefen Ball diagonal auf den eingewechselten Christian Quernhorst spielen, den dieser aufnahm, seinen Gegenspieler ins Leere laufen ließ und an Kallen vorbei ins kurze Eck setzte (74.). „Der Ball war links, da haben die Spieler hier auf der rechten Bahn wohl abgeschaltet“, ärgerte sich TuS-Trainer Dietrich.
Während der TuS weiter auf Sieg spielte, wäre aus Sicht der Domstädter fast noch größeres Unheil passiert. Hendrik Terlinden versuchte sich mit einem schnell ausgeführten direkten Freistoß aus der eigenen Hälfte, den Kallen gerade so über den Querbalken lenken konnte. Während der TuS-Keeper damit zum letzten Mal geprüft worden war, musste auf der Gegenseite Keusemann noch mehrmals eingreifen. Immer wieder kam Xanten über Ecken oder auch Freistöße mit hohen Bällen vor den Kasten der Veener – allerdings ohne Erfolg im Abschluss.
Erfreulich hingegen, dass der lange Monate verletzte Wito Wojciechowski sein Comeback gab und ein Viertelstündchen wieder mitmischte. Und dies, als wäre er nie ausgefallen. Lukas Maas, für den er eingewechselt wurde, hatte zuvor den linken Außenverteidiger gut besetzt und Marvin Braun bestens vertreten. „Er war Gelb belastet und Wito sollte seine Einsatzzeit bekommen“, erklärte Dietrich.
Warum der Trainer bis zur letzten Minute seine Elf nach vorne peitschte, ganz im Gegensatz zu Kapitän Jenowsky, der das 1:1 halten und nichts mehr riskieren wollte, konnte der Coach auch erklären. „Ich wollte den Klassenverbleib unabhängig von allen anderen Ergebnissen aus eigener Kraft heute klarmachen“, sagte er. „Zudem hatten wir angesichts des 1:6 im Hinspiel noch etwas gut zu machen. Ein Sieg wäre eine Genugtuung gewesen.“ Doch seit heute ist gewiss: Die Chance zur Revanche gibt’s in der kommenden Saison wieder.