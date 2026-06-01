TuS Xanten bleibt nach Remis gegen Veen Bezirksligist

Von den Kickern aus dem Krähendorf hingegen war vor der Pause überhaupt keine Offensiv-Aktion zu sehen. Nicht einmal spielte sich Veen in den Strafraum des TuS, geschweige denn, dass es einen Abschluss auf das Gehäuse von Keeper Jan Kallen gab. „Unser Kader war dünn, dennoch hatten wir uns am Freitag eine Taktik ausgedacht. Nur kurzfristig gab es weitere Ausfälle, da mussten wir das Spiel anpassen“, erläuterte Trainer Alexander Wisniewski. „Das Ziel lautete, so lange wie möglich die Null zu halten.“

Und das gelang den Gästen aus dem Krähendorf – bis zur 53. Minute. Jenowsky gelang ein halbhoher Doppelpass auf kurzem Raum mit Schreiber, anschließend marschierte der Kapitän in den Strafraum und passte scharf quer, wo David Epp in bewährter Manier zur Stelle war und das hochverdiente 1:0 erzielte.

Erst kurz danach verzeichnete Veen den ersten Abschluss in Richtung des Xantener Tores, doch den eher harmlosen Kopfball fing Kallen sicher. Insgesamt blieb der TuS am Drücker, aber nun gelang es Veen, eine andere Forderung von Trainer Wisniewski zu erfüllen – nämlich immer wieder mal Nadelstiche zu setzen. Dennoch war der Gegentreffer für den TuS unnötig.

Nach einem Ballverlust auf der linken Außenbahn konnte Marc Balonier einen satten tiefen Ball diagonal auf den eingewechselten Christian Quernhorst spielen, den dieser aufnahm, seinen Gegenspieler ins Leere laufen ließ und an Kallen vorbei ins kurze Eck setzte (74.). „Der Ball war links, da haben die Spieler hier auf der rechten Bahn wohl abgeschaltet“, ärgerte sich TuS-Trainer Dietrich.

Während der TuS weiter auf Sieg spielte, wäre aus Sicht der Domstädter fast noch größeres Unheil passiert. Hendrik Terlinden versuchte sich mit einem schnell ausgeführten direkten Freistoß aus der eigenen Hälfte, den Kallen gerade so über den Querbalken lenken konnte. Während der TuS-Keeper damit zum letzten Mal geprüft worden war, musste auf der Gegenseite Keusemann noch mehrmals eingreifen. Immer wieder kam Xanten über Ecken oder auch Freistöße mit hohen Bällen vor den Kasten der Veener – allerdings ohne Erfolg im Abschluss.