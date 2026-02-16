TuS Xanten bleibt auch in Aldekerk ohne Torerfolg

Braun nahm folgende Erkenntnis mit in den Trainingsalltag: „Wir dürften uns nicht so einfach die Gegentore fangen. Es ist noch viel Luft nach oben.“ Aber er wollte das Spiel auch nicht überbewerten, denn es wurde einiges ausprobiert. So kamen Jonas Vengels als rechter und Gerrit Jenowsky als linker Außenverteidiger zum Einsatz. „Wir ziehen unsere Lehren daraus, und nächste Woche weiß jeder, worauf es ankommt. Dann startet der Abstiegskampf“, schaut Braun nach vorne. Die Gegentreffer fielen in der 36., 37. und 81. Minute.