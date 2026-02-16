TuS Xanten bleibt auch in Aldekerk ohne Torerfolg

Kein Selbstvertrauen für den Abstiegskampf konnten die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten im Testspiel beim FC Aldekerk sammeln. Nach der deutlichen 0:5-Schlappe in Broekhuysen unterlag die Mannschaft von Coach Mirco Dietrich beim A-Ligisten FC Aldekerk mit 0:3 (0:2).
Marvin Braun, der spielende Co-Trainer, der ab der 63. Minute mit auf dem Platz stand, sagte: „Wir haben gut angefangen und hoch gepresst, was zu Beginn auch gut funktioniert hat. Als Aldekerk dann anfing, uns zu pressen, fehlten uns die Ideen. Bei uns hat dann fast nichts mehr gestimmt.“
Braun nahm folgende Erkenntnis mit in den Trainingsalltag: „Wir dürften uns nicht so einfach die Gegentore fangen. Es ist noch viel Luft nach oben.“ Aber er wollte das Spiel auch nicht überbewerten, denn es wurde einiges ausprobiert. So kamen Jonas Vengels als rechter und Gerrit Jenowsky als linker Außenverteidiger zum Einsatz. „Wir ziehen unsere Lehren daraus, und nächste Woche weiß jeder, worauf es ankommt. Dann startet der Abstiegskampf“, schaut Braun nach vorne. Die Gegentreffer fielen in der 36., 37. und 81. Minute.
Am 22. Februar um 15 Uhr erwarten die Xantener im direkten Kellerduell Westfalia Anholt. Beide Mannschaften trennt nur ein Zähler.