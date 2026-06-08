TuS Xanten bietet nochmals viel Unterhaltung

Die Saison 2026/27 ist auch für die Bezirksliga-Fußballer am Sonntag zu Ende gegangen. Der TuS Xanten hatte den Klassenerhalt schon sicher und hat mit einem wilden Remis in Twisteden die Spielzeit abgeschlossen. „Wir haben recht gut begonnen, lagen dann aber nach einem Elfmeter zurück. Nachdem wir das Spiel gedreht hatten, waren wir die bessere Mannschaft“, sagte Xantens Trainer Mirco Dietrich nach dem 4:4 (3:1).
Die frühe Führung der Hausherren durch den Neu-Sonsbecker Tom Cappel (6.) konterten die Xantener durch Tore von Luca Binias (23.), Emircan Boran (28.) und Lukas Wellmanns (43.) noch vor der Pause. Zu Beginn von Hälfte zwei kehrte die DJK nach einem Abspielfehler auf TuS-Seite zurück in die Partie. Malte Iland war der Nutznießer beim 2:3. (46.). Jesse Sticklat stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (50.).
Dietrich: „Wir haben dann auch Spielern Einsatzzeiten gegeben, die weniger gespielt haben. Man hat gemerkt, dass es am Ende vorne nicht mehr so lief. Wir haben gegen eine unangenehme Mannschaft gespielt. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung.“
Alexander Swaghoven (63.) und erneut Cappel (66.) sorgten dafür, dass sich beide Mannschaften mit einem Punkt zufriedengeben mussten. Xanten beendet die Saison auf dem zehnten Tabellenplatz. Dietrich ist durchaus zufrieden mit seinem Job in der Rückserie: „Wir haben in der Rückrunde viele Punkte und dazu den Kreispokal geholt.“
Für die kommende Saison wird ein einstelliger Tabellenplatz angepeilt. Der Coach dazu: „Die Mannschaft hat absolut das Potenzial dafür. Natürlich wollen wir versuchen, dass wir schnell nichts mit der Abstiegszone zu tun haben.“ In den Erholungsurlaub geht’s für den Coach noch nicht. Dietrich ist Lehrer und kann erst wegfahren, wenn die Sommer-Vorbereitung läuft.
Es spielten: D. Vengels (90. Jansen), L. Maas (74. Da Silva), Schreiber, J. Vengels, Sticklat – Binias, Boran (55. Özdemir), Meyer, Wardemann (62. Wojciechowski) , Wellmanns – Geroschus (68. Kern).