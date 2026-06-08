TuS Xanten bietet nochmals viel Unterhaltung Der TuS Xanten verpasst in der Bezirksliga bei der DJK Twisteden trotz zweier Zwei-Tore-Führungen den Auswärtssieg. Mit einem 4:4 geht’s für die Elf von Mirco Dietrich in die Sommerpause. Was der Trainer zu den Zielen der nächsten Saison sagt. von RP / Gabriel Graeber · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Xanten lieferte zum Abschluss noch ein 4:4. – Foto: Sven Hanisch

Die Saison 2026/27 ist auch für die Bezirksliga-Fußballer am Sonntag zu Ende gegangen. Der TuS Xanten hatte den Klassenerhalt schon sicher und hat mit einem wilden Remis in Twisteden die Spielzeit abgeschlossen. „Wir haben recht gut begonnen, lagen dann aber nach einem Elfmeter zurück. Nachdem wir das Spiel gedreht hatten, waren wir die bessere Mannschaft“, sagte Xantens Trainer Mirco Dietrich nach dem 4:4 (3:1).

Die frühe Führung der Hausherren durch den Neu-Sonsbecker Tom Cappel (6.) konterten die Xantener durch Tore von Luca Binias (23.), Emircan Boran (28.) und Lukas Wellmanns (43.) noch vor der Pause. Zu Beginn von Hälfte zwei kehrte die DJK nach einem Abspielfehler auf TuS-Seite zurück in die Partie. Malte Iland war der Nutznießer beim 2:3. (46.). Jesse Sticklat stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (50.). Dietrich: „Wir haben dann auch Spielern Einsatzzeiten gegeben, die weniger gespielt haben. Man hat gemerkt, dass es am Ende vorne nicht mehr so lief. Wir haben gegen eine unangenehme Mannschaft gespielt. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung.“