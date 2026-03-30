TuS Xanten betreibt Chancenwucher

Am Gründonnerstag reisen die Xantener zum Tabellenvierten Kevelaerer SV. Nachdem mit dem TSV Weeze der Viertplatzierte der Rückrunde zu Gast war, bekommt der TuS es dann mit der besten Mannschaft in diesem Jahr zu tun. „Kevelaer ist ne super Truppe. Sie haben sich in der Liga super etabliert. Dennoch fahren wir mit Selbstvertrauen dahin“, gibt sich Braun zuversichtlich. Ob Torjäger David Epp dann wieder fit ist, steht noch nicht fest. Anstoß am 2. April ist um 20 Uhr.