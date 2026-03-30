TuS Xanten betreibt Chancenwucher

Der TuS Xanten ist am Sonntag gegen den TSV Weeze das fünfte Bezirksliga-Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. „Die ersten 30 Minuten waren die besten, die ich diese Saison von uns gesehen habe“, sagte ein geschaffter Marvin Braun, der spielende Co-Trainer, nach dem Schlusspfiff.
Xanten zeigte gegen den Tabellennachbarn spielerisch eine starke erste Halbzeit. „Wir hatten etliche Tormöglichkeiten. Leider war auch Pech dabei. Ein Lattentreffer und ein aberkanntes Tor kommen hinzu“, so Braun. Den Führungstreffer durch Christopher Kimbakidila nach einer Ecke auf Vorlage von Jesse Sticklat (11.) konterten die Gäste noch vor dem Pausentee. Nach dem Xantener Lattentreffer konnte Yannick Gorthmanns zum Ausgleich abstauben (41.).
Nach der Pause entwickelte sich die Partie zum Abstiegsduell. „Man hat gemerkt, dass Weeze umgestellt hat und besser ins Spiel kam. Der Gegner hat sich gut reingekämpft, am Ende war das Ergebnis auch verdient“, meinte Braun, der 90 Minuten auf dem Feld stand.
Angesprochen auf die positive Entwicklung der Mannschaft erläuterte der Co-Trainer: „Wir sind eine spielerisch gute Truppe. Hinzu kommt nun, dass Einstellung und Laufbereitschaft stimmen – auch wenn ich mir manchmal wünsche, dass wir noch etwas körperlicher spielen.“
Am Gründonnerstag reisen die Xantener zum Tabellenvierten Kevelaerer SV. Nachdem mit dem TSV Weeze der Viertplatzierte der Rückrunde zu Gast war, bekommt der TuS es dann mit der besten Mannschaft in diesem Jahr zu tun. „Kevelaer ist ne super Truppe. Sie haben sich in der Liga super etabliert. Dennoch fahren wir mit Selbstvertrauen dahin“, gibt sich Braun zuversichtlich. Ob Torjäger David Epp dann wieder fit ist, steht noch nicht fest. Anstoß am 2. April ist um 20 Uhr.