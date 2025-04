TuS Xanten benötigt Eigenwerbung

Seit Anfang dieser Woche ist klar, dass der Fußball-Vorstand des TuS Xanten für die erste Mannschaft einen anderen Trainer finden muss. Marcel Zalewski kündigte seinen Abschied an. Er möchte mehr Zeit für die Familie haben. Auch ein neuer Sportlicher Leiter muss her, weil Routinier Marvin Braun nach dem letzten Spiel die Fürstenberg-Elf verlässt. Für die beiden Stellenausschreibungen wäre es von Vorteil, wenn der TuS weiter in der Bezirksliga auflaufen würde.