TuS Xanten ärgert sich über kurzfristigen Spielausfall im Kreispokal

Der letzte Viertelfinalist wird nun am 5. November ermittelt, ebenfalls unter Flutlicht an einem Mittwochabend. Damit blieb den Xantenern nach der 1:5-Klatsche beim Spitzenreiter VfL Rhede immerhin die Englische Woche erspart.

Die Xantener waren am Donnerstagabend längst angereist und hatten sich sogar schon umgezogen, als der Schiedsrichter erst vor Ort entschied, dass die Pokal-Partie nicht angepfiffen werden könne – sehr zum Ärger von TuS-Trainer Marcel Zalewski. Denn eine Stunde vor dem Treffpunkt habe er noch nachgefragt und die Rückmeldung erhalten, dass das Spiel wohl stattfinden würde.

„Als wir ankamen, standen fast 40 Prozent des Platzes unter Wasser. Das war offensichtlich, dafür brauchst du keinen Schiedsrichter. Ich hätte mir vom Gegner einfach früher eine Info gewünscht, weil manche Spieler bis zu einer Stunde angereist sind.“

Richtungsweisendes Duel