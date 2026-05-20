TuS Wörrstadts Frauen feiern Regionalliga-Aufstieg Mit ihrem besten Saisonspiel entzauberten TuS Wörrstadts Fußballerinnen den schärfsten Verfolger FFC Niederkirchen und krönten sich zum Verbandsliga-Meister von Claus Rosenberg · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Stolz präsentieren sich TuS Wörrstadts Fußballerinnen fürs Meisterfoto. Foto: TuS Wörrstadt/Natalie Drechsler

Wörrstadt. Die Atmosphäre wirkte wie aus einer anderen Zeit. Gut besetzte Tribüne, prächtige Stimmung, dazu Einlauf- und Tormusik aus der eigens mitgebrachten Musikbox. Das Setting am Neuborn war nicht nur geeignet, an die Glanzzeiten von TuS Wörrstadts Fußball-Abteilung zu erinnern. Vielmehr schuf es den feierlichen Rahmen für das Verbandsliga-Finale.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Auch für die Emotionen, die sich nach dem Schlusspfiff bei den gastgebenden Fußballerinnen Bahn brachen. „Unbeschreiblich“, sagt Wörrstadts Kapitänin Alina Schneider. Und sucht nach Worten, um dieses Gefühl nach dem eindrucksvollen Sieg über den FFC Niederkirchen und die damit verbundene Meisterschaft zu beschreiben.

Wirklich verstehen können es nur die Spielerinnen, die seit Jahren Rückschläge wie den Regionalliga-Abstieg verkraften mussten und trotzdem dabei geblieben waren. Die, die Jahre des Abstiegskampfs miterlebten. Die in diesen sehr schweren Zeiten älter wurden und sich immer wieder überwanden, noch eine Saison dranzuhängen. Aus ihrer Leidenschaft heraus. Aber auch aus der Verbundenheit zueinander. Schneider: „Das erlebt man nur im Fußball“ All diese Erinnerungen explodierten in dem Moment des Triumphes, wandelten sich in überbordende kollektive Freude. „Das“, strahlt Alina Schneider, „kann dir nur der Fußball bieten.“ Was sie nicht sagt: Wenn man die nötige Geduld hat, an sich glaubt und Hindernisse überwindet. Eben das hat die Neuborn-Spielerinnen weit über die erste Elf zusammengeschweißt und verbindet sogar über Hunderte Kilometer.