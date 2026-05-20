TuS Wörrstadts Frauen feiern Regionalliga-Aufstieg

Wörrstadt. Die Atmosphäre wirkte wie aus einer anderen Zeit. Gut besetzte Tribüne, prächtige Stimmung, dazu Einlauf- und Tormusik aus der eigens mitgebrachten Musikbox. Das Setting am Neuborn war nicht nur geeignet, an die Glanzzeiten von TuS Wörrstadts Fußball-Abteilung zu erinnern. Vielmehr schuf es den feierlichen Rahmen für das Verbandsliga-Finale.
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Auch für die Emotionen, die sich nach dem Schlusspfiff bei den gastgebenden Fußballerinnen Bahn brachen. „Unbeschreiblich“, sagt Wörrstadts Kapitänin Alina Schneider. Und sucht nach Worten, um dieses Gefühl nach dem eindrucksvollen Sieg über den FFC Niederkirchen und die damit verbundene Meisterschaft zu beschreiben.
Wirklich verstehen können es nur die Spielerinnen, die seit Jahren Rückschläge wie den Regionalliga-Abstieg verkraften mussten und trotzdem dabei geblieben waren. Die, die Jahre des Abstiegskampfs miterlebten. Die in diesen sehr schweren Zeiten älter wurden und sich immer wieder überwanden, noch eine Saison dranzuhängen. Aus ihrer Leidenschaft heraus. Aber auch aus der Verbundenheit zueinander.
All diese Erinnerungen explodierten in dem Moment des Triumphes, wandelten sich in überbordende kollektive Freude. „Das“, strahlt Alina Schneider, „kann dir nur der Fußball bieten.“ Was sie nicht sagt: Wenn man die nötige Geduld hat, an sich glaubt und Hindernisse überwindet. Eben das hat die Neuborn-Spielerinnen weit über die erste Elf zusammengeschweißt und verbindet sogar über Hunderte Kilometer.
So rotierte sogar Jessica Wissmann fürs Spiel gegen Niederkirchen zurück ins Team. Die ehemalige Spielertrainerin von TuS Wörrstadt, die inzwischen als Trainerin in Essen arbeitet, wurde nicht als Rivalin um einen Platz in der Ersten wahrgenommen, sondern als wertvolle Ergänzung. Die Alzeyerin gehört zum Team. Zu denen, die über Jahre den Regionalliga-Status verteidigten. So wie Alina Schneider. Oder auch Isabel Seiff.
Trotzdem ging es vor zwei Jahren eine Etage tiefer in die Verbandsliga. Die Mannschaft mit weiteren Leistungsträgerinnen wie Lisa Rebholz oder Nele Janssen, Jana Becking. Esther Uersfeld, Elena Maria Scheuer oder Marie -Claire Müller arbeitete trotz des Negativ-Erlebnisses engagiert weiter. Die Vizemeisterschaft vergangene Runde war schön, aber „nicht die Belohnung“, die sich alle erhofft hatten, reflektiert Isabel Seiff. Die holte sich das Team um die 23-fache Torschützin Rebekka Kling in dieser Runde ab. Mit einer sensationell starken Runde ohne Niederlage und der herausragenden Vorstellung am vergangenen Samstag gegen den FFC Niederkirchen, den schärfsten Verfolger.
Marie-Claire Müller, Lisa Rebholz, Elena Maria Scheuer und Nele Janssen krönten gegen Niederkirchen die Spielzüge mit Toren zum 4:0-Erfolg. „Im besten Spiel dieser Saison“, schiebt Alina Schneider nach. Sehr zur Freude von Trainer Oliver Traut, der ein Team betreut, das den Fußball lebt. Von der Nummer eins bis zu den Verletzten, keine schwänzt Training oder Spiel. Von daher will Alina Schneider auch niemanden hervorheben. „Wir sind eine geschlossene Mannschaft“, sagt die Kapitänin glücklich.
Und die kehrt in die Regionalliga zurück, wie Abteilungsleiterin Kerstin Schlag erklärt: „Die Mannschaft hat eine so tolle Saison gespielt. Den Aufstieg hat sie sich verdient.“ Alles weitere müsse noch geklärt werden.