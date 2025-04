TuS Wörrstadt peilt das Double an

Den Aufwärtstrend des Neuborn-Teams haben die Armsheimer mit ihrem glücklichen Finalsieg, damals in Flonheim, nicht gestoppt. TuS Wörrstadt kletterte in souveräner Manier aus der B-Klasse in die A-Klasse und wurde dort ihrer Favoritenrolle gerecht. Als Aufsteiger führt die junge Mannschaft die Tabelle an. Dass sie innerhalb von zwei Jahren einen Zwei-Klassen-Sprung, nun in die Bezirksliga, schafft, ist sehr gut möglich. Genau wie das Double, also Meisterschaft und Kreispokalsieg.

Mitspielentscheidend war seinerzeit Björn Grimm, der zwei Treffer zum Sieg der Elf von Heiko Völker beisteuerte. Der 33 Jahre alte Torjäger befindet sich nach langer Pause wieder in Topform, wie er zuletzt beim 4:1 über die SG Weinheim/Heimersheim demonstrierte. Drei Treffer gingen auf sein Konto. Novo weiß um die individuelle Qualität des Ex-Alzeyers. „Ganz ausschalten kann man ihn nicht“, sagt der Trainer. Daher lautet die Devise für die stärkste Defensive (im Schnitt ein Tor pro Spiel) der Liga, Grimms Chancenzahl auf ein Minimum zu reduzieren.

Offensiv und defensiv das Beste der Liga

Zudem können die Wörrstädter auf ihre zielsichere Offensive bauen. Emanuel Dragun (11), Torben Seib, Leon-Maurice Simon, Miguel David Wotzka (alle je 7) und Co. haben bisher 79mal in der Liga getroffen - die andere Bestmarke der sehr ausgeglichenen Mannschaft um den ehemaligen Gonsenheimer Jugendspieler Philipp von der Weiden.

Doch nicht nur die Attraktivität der Partie sorgt für Vorfreude. Beide Klubs rechnen mit einer tollen Zuschauerkulisse, wenn es trocken bleibt. Denn weit und breit findet kein anderes Spiel statt. Wenn jemand Fußball am Ostermontag sehen möchte, führt an Mauchenheim kein Weg vorbei. Und: Zumindest die Wörrstädter avisieren, in starker Besetzung aufzulaufen. Trotz des verlängerten Osterwochenendes seien die Leistungsträger präsent und heiß darauf, abermals ins Pokalfinale einzuziehen, erläutert René Novo.

Einzug ins Halbfinale war anspruchsvoll

Zugeflogen ist TuS Wörrstadt der Einzug ins Pokal-Halbfinale nicht. René Novo: „Wir hatten schwierige Aufgaben“. Zuletzt, beim SV Horchheim II, stand das Neuborn-Team sogar mit dem Rücken zur Wand, als es mit 1:3 hinten lag. Am Ende stand aber ein 4:3-Erfolg und die Erkenntnis, dass die Mannschaft über eine ausgezeichnete Moral verfügt. Auch darauf kann sich Novo am Ostermontag stützen.

Dass Gau-Odernheim II kampflos ins Endspiel einzog, nimmt René Novo sportlich: „So ist halt das Los. Wir hätten ja auch an ihrer Stelle sein können. Das muss man nehmen, wie es ist“, so der Coach, unter dessen Regie es mit TuS Wörrstadt steil aufwärts geht. Auch, weil der Spirit in der Mannschaft stimmt. Die DNA, dass sich bei TuS Wörrstadt ehemalige Jugendspieler des Klubs zu einem Team zusammengefunden haben, trägt auch in die kommende Runde.

Blick in die Zukunft

Sollte TuS Wörrstadt tatsächlich in die Bezirksliga aufsteigen, sieht René Novo seine Mannschaft bereits wettbewerbsfähig. Der eine oder andere Zugang kündige sich aber auch schon an, wobei der Neuborn-Klub seiner Grundphilosophie treu bleiben will. Ein Pokalsieg könnte weiteren Auftrieb geben. Denn nicht nur schmerzhafte Niederlagen schmieden Mannschaften zusammen, sondern auch außergewöhnliche Erfolge. Ein solcher winkt TuS Wörrstadt.