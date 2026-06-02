TuS Wörrstadt: Herzensprojekt für Novo

Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo (links, hier gegen Dennis Müller von der TSG Bretzenheim) gehört zu den prägenden Persönlichkeiten bei TuS Wörrstadt. Archivfoto: Mirco Metzler/pakalski-press

Wörrstadt. TuS Wörrstadt befindet sich seit mehreren Jahren in einem Transformationsprozess, der vergangene Saison bei den Fußballern im Aufstieg in die Bezirksliga mündete. Ein Jahr später ging es wieder runter. Welche Konsequenzen hat das für das Vereinskonzept? Spielertrainer René Novo, eine Institution beim Neuborn-Klub, gewährt Einblicke und schaut dabei weit über den Tellerrand hinaus.

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War der Abstieg aus Ihrer Sicht nun ein Beinbruch oder das Jahr Bezirksliga einfach nur eine tolle Erfahrung?

Für mich ist der Verein Herzensangelegenheit und, meiner Meinung nach, auch vielen Spielern. Viele Spieler sind in dem Verein groß geworden und entwickelten sich hier fußballerisch. So gut, dass wir bis in die Bezirksliga aufstiegen. Mit eigenen Mitteln, mit der eigenen Jugend und mit eigenen Spielern.

Ich würde sagen, beides. Es war eine tolle Erfahrung und ich würde auch sagen, dass man vom fußballerischen Können her auf jeden Fall dort auch hingehört. Wir haben in vielen Spielen aber auch sehr viel Lehrgeld gezahlt. Mit der richtigen Einstellung hätte es manchmal besser laufen können – beziehungsweise, wir waren nicht gewohnt, in allen Spielen die richtige Einstellung aufzubringen. Es waren gewisse Spiele, die wir zu leicht nahmen, weil wir nicht erwarteten, abzusteigen. Weil wir wissen, was wir können. Deswegen würde ich Ihre Frage gemischt beantworten. Beides spielt rein, weshalb viele auch sehr traurig waren nach dem letzten Saisonspiel am vergangenen Sonntag - mich eingeschlossen.

Wäre mit Torben Seib die Klasse gehalten worden?

Im Winter gab TuS Wörrstadt mit Torben Seib einen Leistungsträger an Basara Mainz ab. Hätte es mit dem Klassenverbleib geklappt, wenn man Seib nicht hätte ziehen lassen?

Das ist schwer zu sagen. Das eine oder andere Spiel hätte aber wahrscheinlich anders ausgehen können, wenn Torben dabei gewesen wäre.

War es dann ein Fehler, ihn damals ziehen zu lassen? Was war die Motivation für die Entscheidung?

Fehler würde ich nicht sagen, nein. Weil wir auch wissen, was für ein Verein wir sind. Dass wir nicht der Verein sind, der ganz oben mitspielen kann. Und dass wir halt für unsere Spieler auch ein Sprungbrett zu höherklassigen Vereinen sind und das auch sein wollen. Wenn sich unseren Spielern eine solche Chance bietet, dann sollten wir ihnen keine Steine in den Weg legen.

Wie weit ist die Personalplanung für kommende Runde?

Die lief eigentlich die ganze Zeit schon. Wir haben ein, zwei Spieler, die aus beruflichen Gründen erst mal kürzer treten werden müssen. Mit Marc Pokorny und Thilo von Nieding haben wir zwei Spieler, die unterklassig wechseln. Alle anderen werden – Stand jetzt – bleiben. Aber: Bis 30. Juni ist noch ein bisschen Zeit …

Kommen Neue dazu?

Vereinzelt. Arthur Schneidt zum Beispiel – auch ein Wörrstädter Junge. Alles andere ist noch nicht hundertprozentig klar.

Weiterhin der Fokus auf die Nachwuchsarbeit

TuS Wörrstadt fokussiert sich seit geraumer Zeit auf die Jugendarbeit. Wo sehen Sie den Verein in drei Jahren?

Ich hoffe, in der Bezirksliga etabliert. Das erscheint möglich, da die Jugendleitung nun auch eine passende Trainingsphilosophie an den Tag legt. Da gibt es nun klare Vorstellungen. Wir sind auf dem guten Weg, das zu festigen. Und unsere Jugend so weit aufzubauen, dass wir in allen Jahrgängen vertreten sind.

Wie sieht es momentan aus, wie viele Jugendmannschaften gibt es?

Gut. Also bis zur C-Jugend sind alle besetzt. Nächste Saison kommen dann wieder B- und A-Jugend dazu.

TuS Wörrstadts Fußballerinnen sind gerade Meister geworden. Waren Sie und Ihre Mannschaft dabei?

Ein Teil von uns war dabei. Ich konnte an dem Tag leider nicht, als sie gegen Niederkirchen die Meisterschaft eingetütet haben. Aber wir haben uns sehr für sie gefreut und Ihnen im nächsten Training gratuliert.

Wie ist das Verhältnis zwischen der Männer- und der Frauenmannschaft?

Also, ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Draht zum Trainer, zu Oliver Traut. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich im Vergleich zu früher, was ich so höre, erheblich verbessert hat. Aber trotzdem könnte man es weiter optimieren, enger verzahnen. Da arbeiten wir Schritt für Schritt dran. Ich denke aber auch, wir haben da einiges geschafft.

Novo will als Trainer in den Jugendbereich zurück

Wie sieht Ihre mittelfristige Zukunft aus?

Klar ist, und das ist gegenüber dem Verein auch kommuniziert, dass ich nicht für alle Ewigkeit Trainer der Aktiven bleiben kann und will. Ich denke, dass es irgendwann auch mal gut wäre, wenn es jemand anderes macht. Viele der Spieler trainiere ich seit neun Jahren. Ich kenne sie seit der Jugend. Mit einem Personalwechsel auf der Trainerposition mal neue Impulse zu setzen, fände ich gut.

Und wo sehen Sie sich dann?

Mein nächster Schritt wird eher Richtung Jugendtrainer gehen. Ich glaube, Aktive, das hatte ich jetzt lang genug und auch intensiv genug. Und mir macht die Jugendarbeit sehr, sehr viel Spaß. Kommende Runde aber kümmere ich mich noch um die Aktiven mit dem Ziel, in die Bezirksliga zurückzukehren.

Das sollte durch die Strukturreform im Südwestdeutschen Fußballverband nicht so schwierig werden. Was halten Sie von dem künftigen Modell?

Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob diese Reform zielführend ist. Aus meiner Sicht wird nur die Symptomatik, aber nicht die Ursache bekämpft. Die Reform verhindert nicht das Aussterben weiterer Mannschaften. Die Baustellen werden bleiben und die Reform nach der Reform wird kommen. Aber gut, das muss man abwarten.

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Das Interview führte Claus Rosenberg.