TuS Wörrstadt-Frauen: „Ja“ zur Regionalliga

Wörrstadt. TuS Wörrstadts Fußballerinnen kehren in die Regionalliga zurück. Für den Verein war das Ehrensache, wie Kerstin Schlag sagte: „Unsere Mannschaft hat den Verbandsliga-Titel gewonnen. Und die Spielerinnen wollen den Aufstieg“, so die Abteilungsleiterin. Im Keim erschlagen sind damit alle Reflexionen, ob das sportlich überhaupt Sinn macht. Für die meisten rheinhessischen Mannschaften, nur Mainz 05 II macht da eine Ausnahme, ist diese Spielklasse an der Grenze des Machbaren. Die Abstiege von Wormatia Worms und SV Ober-Olm sind ein Indiz dafür.
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TuS Wörrstadt spielte bis vor zwei Jahren noch in der Regionalliga. Oder besser: Sie kämpfte über mehrere Jahre gegen den Abstieg, ehe man sich dem Unvermeidbaren ergeben musste. Ausgelaugt und physisch erschöpft, kadertechnisch wie administrativ, ging es in die Verbandsliga, wo der Verein rasch frische Energie tankte. Schnell vergessen waren die vielen Niederlagen, die auf die Stimmung drückten. Stattdessen stürmte die Mannschaft direkt zur Verbandsliga-Vizemeisterschaft und in der zurückliegenden Runde sogar zum Titel.
Mit dieser Euphorie will sich TuS Wörrstadt nun gut erholt in der Regionalliga etablieren. Mit vielen Spielerinnen, die die Meisterschaft gewannen. Allen voran die torgefährlichen Rebekka Kling, Lisa Rebholz und Nele Janssen (zusammen 61 Tore). Und einem neuen Trainer: Jan Fiala löst Oliver Traut ab, den das Neuborn-Team nach Worten von Kerstin Schlag gerne behalten hätte. Der Meistercoach setzte jedoch seine Priorität auf die Familie mit den beiden Kindern. Dafür müsse man Verständnis haben, so Schlag dankbar ob der Verdienste des Ex-Coaches.
Mit Jan Fiala verfügt TuS Wörrstadt über einen namhaften neuen Coach aus dem Hessischen. Unter anderem engagiert sich der 39-jährige Pädagoge an der „Talentförderung Wiesbaden“ und bringt Erfahrungen im weiblichen Nachwuchsbereich mit. Das sind gute Voraussetzungen, um die noch freien Kaderplätze des Aufsteigers mit perspektivreichen Spielerinnen zu füllen. Ende Juli sollen die Personalplanungen abgeschlossen sein. Dabei muss er ohne die langjährige Spielführerin planen: Alina Schneider hat ihre Karriere aus beruflichen Gründen beendet.