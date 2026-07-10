TuS Wörrstadt-Frauen: „Ja“ zur Regionalliga

Mit dieser Euphorie will sich TuS Wörrstadt nun gut erholt in der Regionalliga etablieren. Mit vielen Spielerinnen, die die Meisterschaft gewannen. Allen voran die torgefährlichen Rebekka Kling, Lisa Rebholz und Nele Janssen (zusammen 61 Tore). Und einem neuen Trainer: Jan Fiala löst Oliver Traut ab, den das Neuborn-Team nach Worten von Kerstin Schlag gerne behalten hätte. Der Meistercoach setzte jedoch seine Priorität auf die Familie mit den beiden Kindern. Dafür müsse man Verständnis haben, so Schlag dankbar ob der Verdienste des Ex-Coaches.

Mit Jan Fiala verfügt TuS Wörrstadt über einen namhaften neuen Coach aus dem Hessischen. Unter anderem engagiert sich der 39-jährige Pädagoge an der „Talentförderung Wiesbaden“ und bringt Erfahrungen im weiblichen Nachwuchsbereich mit. Das sind gute Voraussetzungen, um die noch freien Kaderplätze des Aufsteigers mit perspektivreichen Spielerinnen zu füllen. Ende Juli sollen die Personalplanungen abgeschlossen sein. Dabei muss er ohne die langjährige Spielführerin planen: Alina Schneider hat ihre Karriere aus beruflichen Gründen beendet.