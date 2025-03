TuS Wörrstadt dominiert weiterhin die A-Klasse Alzey-Worms

Die TSG-Zweite kam über ein Unentschieden nicht hinaus. Trotzdem fand TSG-Trainer Björn Miehe, „Es war ein sehr gutes A-Klasse-Spiel mit einem sehr guten Tempo.“ Nach der TSG-Führung durch Kevin Hauch (32.) drehten Tuncay Karaoglu (44.) und Marcel Schuster, per direktem Freistoß (55.), die Partie in eine Gimbsheimer Führung. Nachdem Thore Lohr zwischenzeitlich nochmal für Gimbsheim traf (86.), war es Markus Schygulla, der zweimal ausgleichen konnte (58., 87.). „Gimbsheim war extrem effektiv. Wir hatten Chancenwucher betrieben. Trotzdem kein Vorwurf an die Mannschaft“, erklärte Miehe.