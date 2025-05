TuS Winzenheim meistert auch die A-Klasse

PFAFFEN-SCHWABENHEIM. Der zweite Matchball sitzt: Mit dem 5:3 (3:0)-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des TuS Pfaffen-Schwabenheim hat der TuS Winzenheim den Titelkampf in der Bad Kreuznacher A-Klasse entschieden und ist damit aus der B-Klasse direkt in die Bezirksliga Nahe durchmarschiert. Enes Sovtic, der den Klub Richtung VfL Simmertal verlässt, mit einem Dreierpack sowie Merdan Köse mit zwei Treffern hatten ein 5:0 vorgelegt, ehe den Hausherren in den letzten acht Minuten noch drei Tore gelangen.