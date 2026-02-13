TuS: Wintertraining unter der Sonne Spaniens

Abflug nach Spanien: Die TuS-Fußballer bereiten sich im Süden auf die Bayernliga-Start nach der Winterpause vor. – Foto: rst

47 Spieler und Betreuer von Bayernligist Geretsried befinden sich im Trainingslager an der Costa Dorada. Die Anlage bietet Naturrasen, Wellness und liegt nah am Meer.

Unter besten Bedingungen bereiten sich die Fußballer des TuS Geretsried derzeit auf die Saisonfortsetzung vor. Insgesamt 47 Leute (Spieler aus Erster und Zweiter Mannschaft samt Trainern und Betreuern) stiegen am Dienstagmorgen am Münchner Airport in das Fliegzeug nach Barcelona. Von dort ging es ins etwa eine Autostunde südlich gelegene Cambrils Park Resort bei Tarragona. „Die Anlage ist ein Traum“, sagt Abteilungsleiter Ibro Filan, der den Geretsrieder Tross begleitet. Schattige Palmen säumen die Wege zwischen den kleinen, bunten Bungalows auf der weitläufigen Anlage, die über vier Natur- und sieben Kunstrasenplätze verfügt. Beste Bedingungen für entspannte Tage; trotz täglich zwei Trainingseinheiten kommt das Vergnügen laut Fußballchef Filan auch nicht zu kurz.

Das Meer liegt vor der Haustür, wenige Fahrradminuten entfernt, und hartgesottene Naturen wie Belmin Idrizovic und Keita Kawai sollen es nicht beim Strandspaziergang und Bummel auf der Promenade belassen haben. Andere verbringen die Zeit zwischen den Trainings im Gym, bei der Wellness oder mit Padeltennis. „Es macht jedem Spaß“, stellt Filan fest. Und natürlich habe man sich gemeinsam im Fernsehen auch das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Leipzig ebenso angeschaut, wie den 4:0-Sieg von Athletico Madrid gegen den FC Barcelona im Halbfinale der spanischen Copa del Rey.

Den sportlichen Abschluss des Trainingslagers bildet ein Testspiel zwischen erster und zweiter Mannschaft, also Bayernliga gegen Kreisliga, sowie ein Gaudi-Turnier. Das kulturelle Highlight steht an diesem Samstag auf dem Programm: Sightseeing in Barcelona. Der Rückflug nach München ist für Sonntagabend geplant.