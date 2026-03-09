 2026-03-09T15:40:23.061Z

Spielbericht

TuS Winterscheid rutscht in die Abstiegszone: "Gezwungen zu punkten"

Kreisliga A Sieg: Der TuS Winterscheid hat gegen Aufstiegsaspirant SV Bergheim mit 0:4 verloren und ist weiter nach unten gerutscht.

von Niklas Bien · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Winterscheid-Kapitän Michael Fischer am Ende der vergangenen Saison.
Winterscheid-Kapitän Michael Fischer am Ende der vergangenen Saison. – Foto: Dennis Fuchs

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Die Teams an der Spitze der Kreisliga A Sieg marschieren weiter. Die Sportfreunde Troisdorf (42 Punkte), der SV Bergheim (41 Punkte) und der FC Kosova Sankt Augustin (39 Punkte) gewannen ihre Spiele allesamt. Der 1. FC Spich II (32 Punkte) verabschiedet sich nach der Niederlage gegen Rot-Weiß Hütte aus dem Aufstiegsrennen.

Winterscheid nutzt seine Chancen nicht

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
4
0
Abpfiff

"Wir wollten mit der Einstellung in das Spiel gehen, dass wir nichts zu verlieren haben. Vielleicht hatten wir in der ersten Halbzeit einfach zu wenig Mut und Überzeugung, unser Spiel zu spielen", resümierte TuS-Trainer Sven Bockrath in einem Video auf Instagram. Der SV Bergheim war durch Kastriot Kajtazi früh in Führung gegangen und hatte kurz vor der Pause durch Luigi Rama nachgelegt. In der zweiten Halbzeit legte Winterscheid zwar spürbar zu, nutzte seine Möglichkeiten aber nicht. Der Gastgeber nutzte das in Person von Cedric Pirotte und Jonas Lülsdorf mit zwei ganz späten Toren zum 4:0-Endstand. "Wir sind jetzt langsam auch gezwungen zu punkten", betonte Bockrath: "Wenn wir genauso weitermachen, glaube ich, dass wir die Punkte einsammeln und einen Lauf starten können."

SV Umutspor punktet dramatisch

Gestern, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
2
3
Abpfiff

Der SV Umutspor Troisdorf hat sich beim TFC Inter Troisdorf dramatisch mit 3:2 durchgesetzt. Dabei lag der TFC Inter durch zwei Tore nach der Pause zwischenzeitlich mit 2:0 vorne. Die Tore von Kamil Süslü und Enes Aslan hatte der abstiegsbedrohte SV Umutspor durch Treffer von Castello de Sousa Barroso und Clinton Mampuya bis zur 84. Minute aber ausgeglichen. In der Nachspielzeit dann tatsächlich noch der Lucky Punch: Abdülhaluk Karakas besorgte mit seinem ersten Saisontor den 3:2-Endstand.

Die weiteren Spiele des 18. Spieltags

Gestern, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
0
2
Abpfiff

____________________

Gestern, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
1
2
Abpfiff

1. FC Spich II – SV Rot Weiß Hütte 1:2
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Tom Neelen, Marlon Kievernagel, Maxim Rene Becker, Fabian Retter, Tobias Alexander Rübenach (87. Niklas Schröer), Pascal Vilain, Julian Kupke (87. Samuel Velez Moreno), Simon Ustjanskij (59. Simon Schultz), Amir Kukavica (71. Philip Weidlein), Manuel Jäger - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Christoph Meurer (76. Felipe Lepore), Nils Hensellek, Özgün Ceylan, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi (62. Damian Burski), Enes Gashi, Moritz Schamaun, Zakaria Makkaouri (78. Kent Hensellek), Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic - Co-Trainer: Lars Lohner
Schiedsrichter: Lennart Rode (Troisdorf) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Özgün Ceylan (18.), 0:2 Damian Burski (71.), 1:2 Tom Neelen (79.)

____________________

Gestern, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
2
1
Abpfiff

TSV 06 Wolsdorf – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 2:1
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Scott Caspers, Lukas Himmrich, Florian Holschbach (79. Henrik Schyns), Tim Schellenbach, Jan Ley (95. Felix Hauck), Til Bohnau (46. Luis Dräger), Philipp Herschel, Luc Pullem (73. Antonio Heinz), Jan-Niklas Hundenborn (91. Andreas Kröcker) - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Henryk Klemmer (46. Sven Bosbach), Lorenz Daus (68. Constantin Harth), Fabian Goller, Robin Bäumgen, Niclas Fischer, Jan Leyerer, Paul Orfgen (62. Pascal Jungbluth), Florian Diehl (62. Janis Fischer), Daniel Helmann, Ayko Schneeweis - Trainer: Marvin Müller
Tore: 1:1 Til Bohnau (23.), 2:1 Luis Dräger (58.)

____________________

Gestern, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
3
0

FC Kosova Sankt Augustin – SV Fortuna Müllekoven 3:0
FC Kosova Sankt Augustin: Eduardo Giuseppe Martins Duarte Pusterla, Muhamet Thaqi (46. Erblin Berisha), Jakup Kameri, Almir Delijaj, Armend Dauti, Luan Qestaj (70. Sebahattin Berke Özen), Endrit Musliu (30. Dardan Cerkini), Lindit Gashi, Dardan Delijaj (60. Bujar Delijaj), Leonid Saliuki, Elvin Dobreva (80. Valdet Jakurtaj) - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
SV Fortuna Müllekoven: Maurice Wittich, Timur Yunusov, Ozan Dursun, Zakariae Bourassi (70. Hüseyin Türker), Mark Bruns, Besmir Simnica, Marlon Zschau, Dennis Gemünd, Armend Kastrati (70. Daniel Verstrepen), Fabio Klose, Argjend Shabani - Trainer: Ahmet Cansiz
Tore: 1:0 Leonid Saliuki (33.), 2:0 Bujar Delijaj (80.), 3:0 Leonid Saliuki (90.)

____________________

Gestern, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
1
0
Abpfiff

TuS 05 Oberpleis II – TuS Birk 1:0
TuS 05 Oberpleis II: Max Blönigen, Denis Nawrath, Akin Sener, Masakazu Hara, Jan Starke, Michael Wasserheß, Jetgzon Krasniqi (72. Niklas Tropartz), Thomas Schönherr, Paul Berner (46. Maxim Reiser), Fabian Richter (60. Joshua Kürten) (68. Mehmet Hanefi Öcal), Can Thelen (72. Jean Sebastian Barbaran Castillo) - Trainer: Tim Görgens
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Alex Limbach, Leon Bartke (83. Oliver Becker), Samuel Patricio Hou, Ben Oberscheid, Leonard Schwamborn (53. Andreas Kinzel), Maximilian Schiffler (62. Stefan Kinzel), Florian Fischer (77. Niklas Meyer) - Trainer: Sebastian Hunjet
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Can Thelen (26.)

____________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
2
3
Abpfiff

SV Allner-Bödingen – Sportfreunde Troisdorf 05 2:3
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Nick Stöcker (88. Thomas Stellwach), Simon Hipke, Joshua Goebel (67. Johannes Noppeney), Oskar Sund, Adrian Mar Albrecht (72. Lars Leo Lukas), Kamil Szyfko, Lennart Lukas, Kalifa Keita (46. Wichard Sieling) - Trainer: Sascha Harnischmacher
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch (72. Abderafie Khabza), Leart Gashi, Kadir Vatanel (80. Muhammed Jusufi), Ramon Jusufi (81. Okan Güney), Niklas Stange (59. Ömer Alagöz), Fotios Goutzidis, Omar Saleh, David Holz, Mohamed Khabza, Marek Michael Kalkan (63. Alexsandro Dos Anjos Campos) - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Tayfun Bay - Co-Trainer: Connor Kaiser
Tore: 0:1 Marek Michael Kalkan (7.), 1:1 Adrian Mar Albrecht (9.), 1:2 Kadir Vatanel (45.), 2:2 Ben Blumenthal (89.), 2:3 Ömer Alagöz (90.)

____________________

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg