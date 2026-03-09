TuS Winterscheid rutscht in die Abstiegszone: "Gezwungen zu punkten"

Die Teams an der Spitze der Kreisliga A Sieg marschieren weiter. Die Sportfreunde Troisdorf (42 Punkte), der SV Bergheim (41 Punkte) und der FC Kosova Sankt Augustin (39 Punkte) gewannen ihre Spiele allesamt. Der 1. FC Spich II (32 Punkte) verabschiedet sich nach der Niederlage gegen Rot-Weiß Hütte aus dem Aufstiegsrennen.
____________________
1. FC Spich II – SV Rot Weiß Hütte 1:2
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Tom Neelen, Marlon Kievernagel, Maxim Rene Becker, Fabian Retter, Tobias Alexander Rübenach (87. Niklas Schröer), Pascal Vilain, Julian Kupke (87. Samuel Velez Moreno), Simon Ustjanskij (59. Simon Schultz), Amir Kukavica (71. Philip Weidlein), Manuel Jäger - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Christoph Meurer (76. Felipe Lepore), Nils Hensellek, Özgün Ceylan, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi (62. Damian Burski), Enes Gashi, Moritz Schamaun, Zakaria Makkaouri (78. Kent Hensellek), Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic - Co-Trainer: Lars Lohner
Schiedsrichter: Lennart Rode (Troisdorf) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Özgün Ceylan (18.), 0:2 Damian Burski (71.), 1:2 Tom Neelen (79.)
____________________
TSV 06 Wolsdorf – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 2:1
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Scott Caspers, Lukas Himmrich, Florian Holschbach (79. Henrik Schyns), Tim Schellenbach, Jan Ley (95. Felix Hauck), Til Bohnau (46. Luis Dräger), Philipp Herschel, Luc Pullem (73. Antonio Heinz), Jan-Niklas Hundenborn (91. Andreas Kröcker) - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Henryk Klemmer (46. Sven Bosbach), Lorenz Daus (68. Constantin Harth), Fabian Goller, Robin Bäumgen, Niclas Fischer, Jan Leyerer, Paul Orfgen (62. Pascal Jungbluth), Florian Diehl (62. Janis Fischer), Daniel Helmann, Ayko Schneeweis - Trainer: Marvin Müller
Tore: 1:1 Til Bohnau (23.), 2:1 Luis Dräger (58.)
____________________
FC Kosova Sankt Augustin – SV Fortuna Müllekoven 3:0
FC Kosova Sankt Augustin: Eduardo Giuseppe Martins Duarte Pusterla, Muhamet Thaqi (46. Erblin Berisha), Jakup Kameri, Almir Delijaj, Armend Dauti, Luan Qestaj (70. Sebahattin Berke Özen), Endrit Musliu (30. Dardan Cerkini), Lindit Gashi, Dardan Delijaj (60. Bujar Delijaj), Leonid Saliuki, Elvin Dobreva (80. Valdet Jakurtaj) - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
SV Fortuna Müllekoven: Maurice Wittich, Timur Yunusov, Ozan Dursun, Zakariae Bourassi (70. Hüseyin Türker), Mark Bruns, Besmir Simnica, Marlon Zschau, Dennis Gemünd, Armend Kastrati (70. Daniel Verstrepen), Fabio Klose, Argjend Shabani - Trainer: Ahmet Cansiz
Tore: 1:0 Leonid Saliuki (33.), 2:0 Bujar Delijaj (80.), 3:0 Leonid Saliuki (90.)
____________________
TuS 05 Oberpleis II – TuS Birk 1:0
TuS 05 Oberpleis II: Max Blönigen, Denis Nawrath, Akin Sener, Masakazu Hara, Jan Starke, Michael Wasserheß, Jetgzon Krasniqi (72. Niklas Tropartz), Thomas Schönherr, Paul Berner (46. Maxim Reiser), Fabian Richter (60. Joshua Kürten) (68. Mehmet Hanefi Öcal), Can Thelen (72. Jean Sebastian Barbaran Castillo) - Trainer: Tim Görgens
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Alex Limbach, Leon Bartke (83. Oliver Becker), Samuel Patricio Hou, Ben Oberscheid, Leonard Schwamborn (53. Andreas Kinzel), Maximilian Schiffler (62. Stefan Kinzel), Florian Fischer (77. Niklas Meyer) - Trainer: Sebastian Hunjet
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Can Thelen (26.)
____________________
SV Allner-Bödingen – Sportfreunde Troisdorf 05 2:3
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Nick Stöcker (88. Thomas Stellwach), Simon Hipke, Joshua Goebel (67. Johannes Noppeney), Oskar Sund, Adrian Mar Albrecht (72. Lars Leo Lukas), Kamil Szyfko, Lennart Lukas, Kalifa Keita (46. Wichard Sieling) - Trainer: Sascha Harnischmacher
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch (72. Abderafie Khabza), Leart Gashi, Kadir Vatanel (80. Muhammed Jusufi), Ramon Jusufi (81. Okan Güney), Niklas Stange (59. Ömer Alagöz), Fotios Goutzidis, Omar Saleh, David Holz, Mohamed Khabza, Marek Michael Kalkan (63. Alexsandro Dos Anjos Campos) - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Tayfun Bay - Co-Trainer: Connor Kaiser
Tore: 0:1 Marek Michael Kalkan (7.), 1:1 Adrian Mar Albrecht (9.), 1:2 Kadir Vatanel (45.), 2:2 Ben Blumenthal (89.), 2:3 Ömer Alagöz (90.)
____________________